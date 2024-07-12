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Район стадиона «Трудовые резервы» планируют застроить высотками

В Перми планируют провести реновацию территории стадиона «Трудовые резервы», на месте которого могут построить новый спорткомплекс, а прилегающие земельные участки застроить многоэтажными домами, высотой до 32 метров.

Источник: Reuters

Как пишет Business class со ссылкой на строительную компанию Nova, стадион будет перенесен ближе к улице Макаренко, при этом увеличиться его площадь до 16,5 тыс. кв. метров. На прилегающей к стадиону территории планируется построить 17 жилых домов, три из которых будут иметь высоту 32 метра, остальные от 7 до 10 этажей. Также на территории планируется построить детский сад.

строительство