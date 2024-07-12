«Имя отпугнет злых духов и поможет ей выжить»: почему семья из Ангарска назвала дочь Зимой, а ее сестру-близнеца Саяной

— За что вы так своих детей наказали? Они вам за это «спасибо» не скажут!
К таким вопросам и комментариям от окружающих супруги Грешиловы из Ангарска уже привыкли. В ответ только улыбаются и спокойно отвечают: «Не наказали, а наградили». Три года назад Екатерина и Иван назвали своих новорожденных дочек-близняшек Саяной и Зимой. Эти имена они выбрали, когда малышки еще находились в утробе. И не случайно! Родители уверены, что имена стали для них настоящими оберегами. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Мечтала о близнецах.
— С будущим мужем мы познакомились 10,5 лет назад, когда вместе трудились на местном нефтехимическом заводе. По образованию я инженер-технолог, работала тогда в офисе с документами. А Ваня только устроился в компанию после армии. Он младше меня на три года, — рассказывает 37-летняя Екатерина Грешилова. — Он часто заходил в мой кабинет, чтобы забрать документацию. Так друг другу и приглянулись. Сначала общались по-дружески, а потом решили вместе куда-нибудь выбраться.
Вскоре между молодыми людьми завязались романтические отношения. А уже через полгода Иван позвал любимую в ЗАГС. Свадьбу справили с размахом.
— Через три года после торжества у нас родился наш первенец — мальчик. Назвали Борисом. Сейчас ему 6,5 лет, в следующем году он пойдет в школу. Но мы поняли, что хотим большую семью.
В апреле 2021 года мечта Екатерины сбылась, она узнала, что станет мамой во второй раз. Однако на УЗИ ее ждал сюрприз — оказалось, что женщина ждет не одну девочку, а сразу двух!
— Я была очень удивлена! У нас в семье ни у кого не было близнецов. И мы не обращались за помощью к ЭКО. Но честно говоря, я давно мечтала о близняшках! У меня даже в социальных сетях на аватарке стояло изображение картины художника Густава Климта «Близнецы». Она мне всегда очень нравилась. И получается, картинка визуализировалась в моей жизни!
Имя — оберег.
Однако радость от новости о прибавлении в семье немного омрачилась прогнозами врачей. Беременность однояйцевыми близнецами протекает гораздо сложнее чем у тех женщин, которые ждут разнояйцевых двойняшек. В таких случаях дети находятся в одной плаценте и питаются от одного кровотока. Часто бывает, что один из близнецов принимает на себя больше крови, чем другой. Это грозит проявлением тяжелых патологий.
— До пятого месяца у меня был жуткий токсикоз. Я не могла ни есть, ни пить. Летом казалось, что сердце просто остановится, я буквально теряла сознание. Потом стало легче, — вспоминает Екатерина. — Имя для одной девочки я выбрала сразу. Саяна. Еще в детстве, когда я отдыхала в Бурятии познакомилась с девочкой с таким именем. Я была восхищена, ведь ее звали как горы! Так оно и стало одним из любимых с детства. Поэтому я точно знала, что назову так дочь.
Однако перед будущей мамой встал вопрос: как назвать вторую малышку? Екатерина хотела, чтобы имена у девочек гармонично сочетались между собой. Многие варианты не подходили. «Например, Саяна и Света» — звучит довольно странно, думала женщина.
— И в это же время у меня возникает угроза патологии. УЗИ показало, что одна девочка начала отставать от сестры в наборе веса. И если так продолжится дальше — мне нужно будет ехать в Москву на операцию. Я очень сильно испугалась! Тогда попалась на глаза статья о том, что наши предки-язычники выбирали для родившихся детей с заболеваниями странное и необычное имя, чтобы отпугнуть от него злых духов. Мне это очень отозвалось, и я решила, что нужно дать малышке временное имя, чтобы ее сберечь…
Ассоциация к сибирячке пришла разу: вершины гор Саян покрыты снегом, там всегда зима. Зима! Екатерина зашла в интернет, чтобы посмотреть есть ли такое имя. Оказалось, что да. Оно древнеславянское и может быть как мужским, так и женским. К тому же малышки должны появиться на свет как раз зимой. Поэтому было решено временно наречь вторую девочку именно так.
— Что удивительно, как только я дала им эти имена, показатели у малышки стали улучшаться. Зима начала активно расти и набирать вес. Дочки родились 16 декабря 2021 года. Я предложила мужу переименовать Зиму. Но в итоге мы так и не смогли подобрать другого варианта. Муж сказал, что раз это имя помогло ей уже однажды, может оно и дальше будет ее оберегом по жизни. Конечно, мы понимали, что у родственников это вызовет бурную реакцию. Так и вышло. Многие говорили: «Это не имя!», «Ребенок будет вас обвинять в таком выборе», «Ее будут дразнить в школе». Мы же отвечали, что если дочке будет некомфортно, то мы пойдем и сменим его, а в школе дразнят детей и с обычными именами.
«Нас везде сразу запоминают!».
Сейчас малышкам по 2,5 года. Екатерина рассказывает, что Саяна — более контактная, общительная и кокетливая. Особенно малышка любит наряжаться и украшать себя. Зима более спокойная, мягкая, скромная, нередко прячется за родителей и молчит при чужих. Старший сын Борис помогает родителям нянчиться с сестренками.
— Мы ни разу не пожалели о том, что выбрали для них такие имена. Даже если бы сейчас меня спросили, как бы я назвала детей, у меня нет других вариантов. Саяну ласково мы называем Саяночкой или Саяшей, а Зиму — Зимушкой, Зимулькой или Зимкой.
Девочки ходят в детский сад. Они в группе не единственные дети, кто носит редкие имена.
— Мне очень нравится эта тенденция — необычно называть детей. Я росла в те времена, когда все вокруг носили одинаковые имена. Мало того, что путаешься всегда, так еще как будто стирается индивидуальность человека, — рассуждает Екатерина. — А нас везде запоминают сразу. И, по-моему, это здорово!