«Имя отпугнет злых духов и поможет ей выжить»: почему семья из Ангарска назвала дочь Зимой, а ее сестру-близнеца Саяной

— Что удивительно, как только я дала им эти имена, показатели у малышки стали улучшаться. Зима начала активно расти и набирать вес. Дочки родились 16 декабря 2021 года. Я предложила мужу переименовать Зиму. Но в итоге мы так и не смогли подобрать другого варианта. Муж сказал, что раз это имя помогло ей уже однажды, может оно и дальше будет ее оберегом по жизни. Конечно, мы понимали, что у родственников это вызовет бурную реакцию. Так и вышло. Многие говорили: «Это не имя!», «Ребенок будет вас обвинять в таком выборе», «Ее будут дразнить в школе». Мы же отвечали, что если дочке будет некомфортно, то мы пойдем и сменим его, а в школе дразнят детей и с обычными именами.