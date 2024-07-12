Численность населения мира сократится до 2100 года, заявили в ООН

В последнем выпуске доклада«Перспективы мирового населения», который ООН публикует каждые два года, говорится, что численность населения вырастет с 8,2 млрд человек в 2024 году до максимума в 10,3 млрд человек в 2080 году, а затем снизится примерно до 10,2 млрд человек к концу столетия.