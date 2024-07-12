Шоу, концерты, мастер-классы и семейное кино — АФИША на выходные дни в Краснодаре

Пятиклассница Маша Хаметова оказалась в одиночестве, когда ее родители неожиданно отправились в командировку. Для присмотра за девочкой пригласили няню, найденную через популярный интернет-сервис. Никто не мог подозревать, что эта няня скрывает злодейские намерения. Однако Маше предстоит использовать все возможности искусственного интеллекта и последние технологические новинки, чтобы разоблачить няню и доказать, что в этом доме полная безопасность и контроль — в её руках.