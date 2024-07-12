Шоу, концерты, мастер-классы и семейное кино — АФИША на выходные дни в Краснодаре

Трудовая неделя позади, наступил долгожданный уикенд. В Краснодаре для качественного отдыха уже все готово. Кино, отборный юмор, концерты поп-исполнителей и местных артистов, экскурсии и мастер-классы украсят семейные и дружеские вечера, сделав отдых жителей и гостей города ярче и интереснее. Развлекательные мероприятия представляет в Афише на выходные ИА KrasnodarMedia.
Кино «Не одна дома» (6+).
Пятиклассница Маша Хаметова оказалась в одиночестве, когда ее родители неожиданно отправились в командировку. Для присмотра за девочкой пригласили няню, найденную через популярный интернет-сервис. Никто не мог подозревать, что эта няня скрывает злодейские намерения. Однако Маше предстоит использовать все возможности искусственного интеллекта и последние технологические новинки, чтобы разоблачить няню и доказать, что в этом доме полная безопасность и контроль — в её руках.
Когда: 12 июля, 18:15.
Где: Каро8Галерея, ул. Володи Головатого, 313.
Концерт FEDUK (18+).
Погрузиться в мир популярных треков и зажигательной музыки можно на концерте исполнителя FEDUK, который исполнит свои популярные хиты.
Когда: 12 июля, 22:00.
Где: Архитектор, ул. Красная, 118.
Шоу «Не совсем стендап» (18+).
Четверо юмористов из клуба стендапа вступят в диалог с аудиторией. Искры смеха будут вспыхивать прямо перед зрителями, однако никто не знает, к каким неожиданным поворотам это приведет.
Когда: 12 июля, 23:00.
Где: Ringo Bar, ул. Калинина, 269.
Экскурсия «От храма к храму» (18+).
Кафедральный собор остается воплощением культурного наследия. Он является хранилищем мудрости времен, отражает эстетические идеалы эпохи и утоляет жажду души по возвышенному и изысканному.
Когда: 13 июля, 11:00.
Где: музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67.
Мастер-класс «Семейная открытка» (6+).
На мастер-классе дети и их родители почувствуют себя настоящими дизайнерами, изготовив открытки своими руками.
Когда: 13 июля, 12:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Игровая программа «Осторожно, горит красный свет!» (6+).
На игровой программе детям будет интересно и познавательно, ведь им расскажут о правилах дорожного движения.
Когда: 13 июля, 16:00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Концер Unki (16+).
Have You Seen This Tour является дебютным сольным туром Unki, артиста, который буквально взорвал музыкальную сцену в этом году. Его творчество, включая такие бестселлеры, как Jeff the Killer, «Штекер», Ballout и «6 кадров», завоевало сердца слушателей.
Когда: 13 июля, 18:00.
Где: Sgt. Pepper’s Bar, ул. Чапаева, 94.
Экскурсия «Археологические памятники города» (0+).
Краснодар изобилует местами, которые являются свидетельствами давних времён. К примеру, интересно узнать, в какой части города обнаружили курган, где нашли кенотаф, относящийся к бронзовому веку… Об этом можно узнать на пешеходной экскурсии.
Когда: 14 июля, 10:30.
Где: музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67.
Кино «Манюня: Приключения в Москве» (6+).
Активная Манюня и её друзья Каринэ и Наринэ всегда в движении, и на этот раз их путь лежит в Москву на летние каникулы. Их ожидают захватывающие приключения, полные удивительных событий, а также новые знакомства и неожиданные встречи.
Когда: 14 июля, 12:45.
Где: Каро8Галерея, ул. Володи Головатого, 313.
Мастер-класс «Удача рыбака» (6+).
В честь Дня рыбака дети сами сделают сувенир, а заодно проявят свою фантазию, создав красивую и необычную вещь.
Когда: 14 июля, 16:00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Концерт «Пусть песня объединяет сердца» (6+).
Для гостей выступят местные творческие коллективы и исполнители города.
Когда: 14 июля, 18:00.
Где: парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.