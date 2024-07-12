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Шоу, концерты, мастер-классы и семейное кино — АФИША на выходные дни в Краснодаре

Эти выходные подарят исключительно приятные эмоции.

Трудовая неделя позади, наступил долгожданный уикенд. В Краснодаре для качественного отдыха уже все готово. Кино, отборный юмор, концерты поп-исполнителей и местных артистов, экскурсии и мастер-классы украсят семейные и дружеские вечера, сделав отдых жителей и гостей города ярче и интереснее. Развлекательные мероприятия представляет в Афише на выходные ИА KrasnodarMedia.

Кино «Не одна дома» (6+).

Пятиклассница Маша Хаметова оказалась в одиночестве, когда ее родители неожиданно отправились в командировку. Для присмотра за девочкой пригласили няню, найденную через популярный интернет-сервис. Никто не мог подозревать, что эта няня скрывает злодейские намерения. Однако Маше предстоит использовать все возможности искусственного интеллекта и последние технологические новинки, чтобы разоблачить няню и доказать, что в этом доме полная безопасность и контроль — в её руках.

Когда: 12 июля, 18:15.

Где: Каро8Галерея, ул. Володи Головатого, 313.

Концерт FEDUK (18+).

Погрузиться в мир популярных треков и зажигательной музыки можно на концерте исполнителя FEDUK, который исполнит свои популярные хиты.

Когда: 12 июля, 22:00.

Где: Архитектор, ул. Красная, 118.

Шоу «Не совсем стендап» (18+).

Четверо юмористов из клуба стендапа вступят в диалог с аудиторией. Искры смеха будут вспыхивать прямо перед зрителями, однако никто не знает, к каким неожиданным поворотам это приведет.

Когда: 12 июля, 23:00.

Где: Ringo Bar, ул. Калинина, 269.

Экскурсия «От храма к храму» (18+).

Кафедральный собор остается воплощением культурного наследия. Он является хранилищем мудрости времен, отражает эстетические идеалы эпохи и утоляет жажду души по возвышенному и изысканному.

Когда: 13 июля, 11:00.

Где: музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67.

Мастер-класс «Семейная открытка» (6+).

На мастер-классе дети и их родители почувствуют себя настоящими дизайнерами, изготовив открытки своими руками.

Когда: 13 июля, 12:00.

Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.

Игровая программа «Осторожно, горит красный свет!» (6+).

На игровой программе детям будет интересно и познавательно, ведь им расскажут о правилах дорожного движения.

Когда: 13 июля, 16:00.

Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.

Концер Unki (16+).

Have You Seen This Tour является дебютным сольным туром Unki, артиста, который буквально взорвал музыкальную сцену в этом году. Его творчество, включая такие бестселлеры, как Jeff the Killer, «Штекер», Ballout и «6 кадров», завоевало сердца слушателей.

Когда: 13 июля, 18:00.

Где: Sgt. Pepper’s Bar, ул. Чапаева, 94.

Экскурсия «Археологические памятники города» (0+).

Краснодар изобилует местами, которые являются свидетельствами давних времён. К примеру, интересно узнать, в какой части города обнаружили курган, где нашли кенотаф, относящийся к бронзовому веку… Об этом можно узнать на пешеходной экскурсии.

Когда: 14 июля, 10:30.

Где: музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67.

Кино «Манюня: Приключения в Москве» (6+).

Активная Манюня и её друзья Каринэ и Наринэ всегда в движении, и на этот раз их путь лежит в Москву на летние каникулы. Их ожидают захватывающие приключения, полные удивительных событий, а также новые знакомства и неожиданные встречи.

Когда: 14 июля, 12:45.

Где: Каро8Галерея, ул. Володи Головатого, 313.

Мастер-класс «Удача рыбака» (6+).

В честь Дня рыбака дети сами сделают сувенир, а заодно проявят свою фантазию, создав красивую и необычную вещь.

Когда: 14 июля, 16:00.

Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

Концерт «Пусть песня объединяет сердца» (6+).

Для гостей выступят местные творческие коллективы и исполнители города.

Когда: 14 июля, 18:00.

Где: парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.

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