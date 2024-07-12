Жители Новосибирска рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Стало известно, сколько жителям Новосибирска нужно денег для счастья. Данные исследования опубликовала «Газета.ru».
По признанию новосибирцев, им требуются 260 тысяч рублей ежемесячно Столько же хотят москвичи, а вот жители Санкт-Петербурга оказались чуть скромнее — им хватило бы 240 тысяч. Представлены средние данные.
Отмечается, что взрослые люди озвучивали суммы меньше, чем молодёжь. Последним нужно вплоть до 500 тысяч.
Запросы оказались выше у представителей сферы IT, строительства, фитнеса, юриспруденции, онлайн-торговли