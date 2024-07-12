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Жители Новосибирска рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Запросы выше, чем у жителей Санкт-Петербурга.

Источник: Freepik

Стало известно, сколько жителям Новосибирска нужно денег для счастья. Данные исследования опубликовала «Газета.ru».

По признанию новосибирцев, им требуются 260 тысяч рублей ежемесячно Столько же хотят москвичи, а вот жители Санкт-Петербурга оказались чуть скромнее — им хватило бы 240 тысяч. Представлены средние данные.

Отмечается, что взрослые люди озвучивали суммы меньше, чем молодёжь. Последним нужно вплоть до 500 тысяч.

Запросы оказались выше у представителей сферы IT, строительства, фитнеса, юриспруденции, онлайн-торговли и т. д.