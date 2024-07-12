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Движение по Литейному переулку в Иркутске сделают односторонним с 1 августа

Такое решение приняли в администрации Иркутска совместно с Госавтоинспекцией города.

Источник: Комсомольская правда

Движение по Литейному переулку в Иркутске сделают односторонним с 1 августа. С целью обеспечения безопасности на дорогах, важное решение было принято в администрации областного центра совместно с городской Госавтоинспекцией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

— Изменение связано с тем, что проезжая часть не соответствует техническим параметрам для двустороннего движения транспорта, — пояснили в пресс-службе.

Автовладельцам со следующего месяца нужно быть предельно внимательными при выборе маршрута.

Ранее КП-Иркутск сообщала, в Иркутской области пожарные продолжают тушить пламя на территории двух заповедников.