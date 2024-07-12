Движение по Литейному переулку в Иркутске сделают односторонним с 1 августа. С целью обеспечения безопасности на дорогах, важное решение было принято в администрации областного центра совместно с городской Госавтоинспекцией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.