Движение по Литейному переулку в Иркутске сделают односторонним с 1 августа. С целью обеспечения безопасности на дорогах, важное решение было принято в администрации областного центра совместно с городской Госавтоинспекцией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
— Изменение связано с тем, что проезжая часть не соответствует техническим параметрам для двустороннего движения транспорта, — пояснили в пресс-службе.
Автовладельцам со следующего месяца нужно быть предельно внимательными при выборе маршрута.
Ранее КП-Иркутск сообщала, в Иркутской области пожарные продолжают тушить пламя на территории двух заповедников.