«Дождей должно быть меньше»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходные 13 и 14 июля

Прошлая ночь оказалась в Петербурге привычно теплой, а ее температура стремилась к рекордному значению. Но ситуацию резко изменил ливень, который опустил столбик термометра до +18,3 градуса. Сегодня, 12 июля, в первой половине дня через город пройдет атмосферный фронт, он принесет обильные ливни. Однако не стоит рассчитывать на сухой вечер пятницы, поскольку во второй половине дня все еще могут быть кратковременные дожди. Жары не ожидается, температура прогреется максимум до +23 градусов. На выходных метеоусловия обещают быть немного благоприятнее. О подробностях в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.