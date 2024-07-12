«Дождей должно быть меньше»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходные 13 и 14 июля

Прошлая ночь оказалась в Петербурге привычно теплой, а ее температура стремилась к рекордному значению. Но ситуацию резко изменил ливень, который опустил столбик термометра до +18,3 градуса. Сегодня, 12 июля, в первой половине дня через город пройдет атмосферный фронт, он принесет обильные ливни. Однако не стоит рассчитывать на сухой вечер пятницы, поскольку во второй половине дня все еще могут быть кратковременные дожди. Жары не ожидается, температура прогреется максимум до +23 градусов. На выходных метеоусловия обещают быть немного благоприятнее. О подробностях в своем Telegram-канале сообщил синоптик Александр Колесов.
— Дождей должно быть меньше. Хотя в субботу, 13 июля, местами прогнозируются кратковременные осадки. В воскресенье, 14 июля, атмосферный фронт, который придет с юго-запада, принесет снова кратковременные дожди, местами — ливни, — пояснил синоптик.
При этом днем температура воздуха прогреется от +22 до +27 градусов. Ночи будут теплыми — от +15 до +17 градусов.
Напомним, днем ранее власти Петербурга ввели желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся ливней, града и сильного ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду. Он будет действовать до 21:00 часов 12 июля. Жителей и гостей города призвали проявить особую осторожность на магистралях.