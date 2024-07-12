Фестиваль красок, соревнования по дрифту, фабрика мороженого — афиша на 13 и 14 июля

Суббота, 13 июля
10:00 — День открытых дверей в клубе «СКА-Нефтяник» (0+)
Для вас проведут экскурсию по той части Арены «Ерофей», которая обычно скрыта от посторонних глаз. Посмотрим раздевалки главной и молодежной команд, заглянем в восстановительный центр и тренажерный зал, а также пообщаемся с игроками «СКА-Нефтяника».
Стоимость: бесплатно (необходима регистрация).
Адрес: ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83.
14:00 — Татарский праздник «Сабантуй» (0+)
Всеми любимый татарский национальный праздник вновь готов открыть свои двери для всех жителей и гостей Хабаровска. В программе народных гуляний: борьба на поясах «Корэш», восточный базар с национальными угощениями, национальные игры, мастер-класс по татарской кухне, состязания и конкурсы с призами, детская зона и народные гуляния.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: набережная Стадиона им. Ленина.
16:00 — Игровой вечер настольных игр (16+)
Старожилов и новичков клуба приглашают на вечер настольных игр. Правила игр расскажут и объяснят на месте. Ведь главное — это веселье, общение и знакомства с приятными людьми. Прийти на игру может любой желающий от 16 лет и старше.
Стоимость: 200 ₽
Адрес: б-р Амурский, 46.
17:00 — Фестиваль красок (0+)
Живое общение, сотни весёлых ярких лиц, зажигательная музыка и красочные залпы — зови друзей, раскрасим город вместе!
Стоимость: бесплатно.
Адрес: парк им. Гагарина.
19:00 — Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+)
Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» — это попытка спасти его от учебников русской литературы, от системы образования. В нашем спектакле живой человек общается с живым человеком. Один из них — простой парень Миша Питунин, другой — Великий поэт, а судьбы их удивительным образом переплетаются.
Стоимость: 1500 ₽
Адрес: Хабаровский театр юного зрителя, Муравьева Амурского, 10.
Воскресенье, 14 июля
11:00 — X-Drift в Хабаровске (0+)
Эмоции, дым из-под колес, зрелищные постановки и точные перекладки — все это на III этапе Кубка по дрифту X-Drift Хабаровск 2024. У вас будет возможность увидеть захватывающие парные заезды среди профессиональных пилотов Дальнего Востока, дрифт-такси и многое другое.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: парковка Арены «Ерофей».
12:00 — Экскурсия на фабрику мороженого (0+)
Отправляйтесь на фабрику мороженого, где вы сможете узнать, из чего и как именно готовят ваше любимое лакомство, а затем вы сможете его попробовать (мороженого будет много). Вы также испечете свой собственный вафельный рожок и сможете «покупаться» в шоколадном фонтане.
Стоимость: 1500 ₽
Адрес: ул. Шабадина, 19А.
12:00 — Эстетик-пикник «Арт-терапия» (18+)
Вы отправитесь в поле, чтобы испытать на себе настоящую арт-терапию. Будете в прямом смысле выплёскивать через цвет свои эмоции, освобождаться от них. Будем бросать краску на холст, выражать свой гнев под руководством профессионального психолога. Никаких правил и ограничений. Далее профессиональный художник поможет вам завершить вашу картину, создав из нее произведение искусства, придав гармонию и стабилизировав эмоциональный фон.
Стоимость: 4000 ₽
Адрес: парк Северный.
15:00 Показ спектакля на большом экране «Театр в кино: Аида» (16+)
Свежий взгляд на знаменитую «Аиду», который удивит даже самых искушенных поклонников и знатоков оперы. «Аида» вернулась в «Геликон» в новом обличье, и это неудивительно, ведь с первого ее появления в репертуаре театра прошло 26 лет. Та «Аида» стала сенсацией сезона 1995/1996, «оглушительным прорывом, поставившим “на уши” всю Москву».
Стоимость: бесплатно.
Адрес: кинотеатр Нollywood, ул. Тургенева 46, 2 этаж.
17:00 — Развлекательные мероприятия в парке (0+)
В парке пройдут летние гастроли Вяземского муниципального района, выступит «Районный Дом культуры “Радуга”, у центральной лестницы на Набережной снова группа “ПаПаРок”, а также будет отчетный концерт студии бального танца “Балхаус” на сценическом комплексе на Набережной Г. И. Невельского.
Стоимость: бесплатно.
Адрес: парк им. Муравьева-Амурского.
17:00 — Фестиваль красок (0+)
Живое общение, сотни весёлых ярких лиц, зажигательная музыка и красочные залпы — зови друзей, раскрасим город вместе!
Стоимость: бесплатно.
Адрес: парк им. Гагарина