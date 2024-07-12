Фестиваль красок, соревнования по дрифту, фабрика мороженого — афиша на 13 и 14 июля

Отправляйтесь на фабрику мороженого, где вы сможете узнать, из чего и как именно готовят ваше любимое лакомство, а затем вы сможете его попробовать (мороженого будет много). Вы также испечете свой собственный вафельный рожок и сможете «покупаться» в шоколадном фонтане.