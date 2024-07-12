355 штрафов ГИБДД оплатил волгоградец после ареста Hyundai

Любитель быстрой езды из Волжского накопил 355 штрафов за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора. Вместе с другими просроченными платежами сумма долга превысила 700 тысяч рублей. Мужчина быстро нашел эту сумму, чтобы не лишаться своего Hyundai. Автомобиль арестовал судебный пристав-исполнитель после рейдовой проверки на посту ДПС, сообщили в ГУ ФССП России по Волгоградской области.