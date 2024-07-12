В Уфе пройдет встреча с известными писателями.

Айдар Газизов — двоюродный внук народного писателя Башкортостана Зайнаб Биишевой и сын Акрама Биишева, известного в Башкортостане языковеда. Многолетняя работа Акрама Биишева и его группы была направлена на создание базы толкового словаря башкирского языка. К середине 80-х годов прошлого столетия работа над словарем в основном была закончена. В 1993 году он был издан в двух томах в Москве.