В Уфе пройдет встреча с известными писателями.

Жителей Уфы и гостей приглашают на творческие встречи с писателями Камилем Зиганшиным и Айдаром Газизовым. В это воскресенье, 14 июля, на Набережной реки Белой состоится фестиваль «Колесо», в программе которого детские велогонки, мастер-классы, творческие номера, встречи с авторами, кинопоказы и, конечно, дискотека.
На тематической зоне магазина «Китап» можно будет посетить творческие встречи с известными писателями Камилем Зиганшиным и Айдаром Газизовым.
Айдар Газизов — двоюродный внук народного писателя Башкортостана Зайнаб Биишевой и сын Акрама Биишева, известного в Башкортостане языковеда. Многолетняя работа Акрама Биишева и его группы была направлена на создание базы толкового словаря башкирского языка. К середине 80-х годов прошлого столетия работа над словарем в основном была закончена. В 1993 году он был издан в двух томах в Москве.
Сам Айдар Акрамович, несмотря на столь творческую родню, всю свою жизнь посвятил медицине, и только недавно смог осуществить свою давнюю мечту — создать познавательное произведение для детей. Его книга «Стишки-БЕЗОПАСИКИ» стала настоящим бестселлером международной книжной ярмарки «Китап-байрам»-2024, получив множество положительных откликов родителей.
Камиль Зиганшин — писатель-путешественник, заслуженный работник культуры РФ и РБ, член правления Союза писателей России, член Творческого совета Ассоциации союзов писателей и издателей России, почётный председатель Башкирского отделения РГО. Его произведения — воспевание природы, гимн мужеству и высокой нравственности человека, призыв к гуманизму и доброте. В них он с большой любовью рассказывает о повадках диких животных, о жизни удэгейцев и эвенков, нелегком труде охотника-промысловика, укладе жизни старообрядческой общины, затерявшейся в дебрях Восточно-Сибирской тайги.