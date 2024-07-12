Мэрия Красноярска нашла подрядчика для строительства школы в Мичуринском

Администрация Красноярска нашла подрядчика для строительства школы в микрорайоне Мичуринский. Как в своем телеграм-канале сообщил мэр Владислав Логинов, компания должна приступить к работам уже в сентябре.
— Подготовительные работы на площадке сделаны, вынесены инженерные сети. Для выполнения этих задач заключали отдельный договор, — добавил градоначальник.
Учебное заведение рассчитано на 1280 мест. Строители оборудуют современные классы, благоустроят территорию. Проектом учтены вопросы доступности маломобильных учеников.
Достроить школу должны в начале 2027 года.
Напомним, что в июне мы писали про строительство учебного заведения на улице Омской. В здании будет пищеблок, актовый зал, помещения для занятий спортом и хореографией, тир, библиотека, а также зона коворкинга с отдельным входом. Школу на 1100 мест построят к концу сентября 2025 года.