Мэрия Красноярска нашла подрядчика для строительства школы в Мичуринском

Напомним, что в июне мы писали про строительство учебного заведения на улице Омской. В здании будет пищеблок, актовый зал, помещения для занятий спортом и хореографией, тир, библиотека, а также зона коворкинга с отдельным входом. Школу на 1100 мест построят к концу сентября 2025 года.