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Мэрия Красноярска нашла подрядчика для строительства школы в Мичуринском

Приступить к работам он должен в сентябре.

Источник: Соцсети

Администрация Красноярска нашла подрядчика для строительства школы в микрорайоне Мичуринский. Как в своем телеграм-канале сообщил мэр Владислав Логинов, компания должна приступить к работам уже в сентябре.

— Подготовительные работы на площадке сделаны, вынесены инженерные сети. Для выполнения этих задач заключали отдельный договор, — добавил градоначальник.

Учебное заведение рассчитано на 1280 мест. Строители оборудуют современные классы, благоустроят территорию. Проектом учтены вопросы доступности маломобильных учеников.

Достроить школу должны в начале 2027 года.

Напомним, что в июне мы писали про строительство учебного заведения на улице Омской. В здании будет пищеблок, актовый зал, помещения для занятий спортом и хореографией, тир, библиотека, а также зона коворкинга с отдельным входом. Школу на 1100 мест построят к концу сентября 2025 года.

строительство