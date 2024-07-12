Кыргызстан отремонтировал мост на границе с Узбекистаном

72-метровый мост расположен на 24,7 километре автомобильной дороги Кайтпас — Отукчу. Сообщается, что ремонтные работы проводило Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана. Официальное открытие моста состоялось 10 июля.
Мост закрыли на ремонт в апреле текущего года. В это время жители использовали объездной маршрут через село Апкан Баткенского района. Восстановительные работы начались после того, как мост был признан аварийным. Реконструкция включала установку дополнительных опор и укладку нового асфальта.
Этот мост играет ключевую роль в транспортной инфраструктуре региона, обеспечивая важное соединение между Кыргызстаном и Узбекистаном. Завершение ремонта моста значительно улучшило транспортную связь и безопасность движения в этом районе.