Кыргызстан отремонтировал мост на границе с Узбекистаном

Мост закрыли на ремонт в апреле текущего года. В это время жители использовали объездной маршрут через село Апкан Баткенского района. Восстановительные работы начались после того, как мост был признан аварийным. Реконструкция включала установку дополнительных опор и укладку нового асфальта.