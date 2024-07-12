Школа наставничества, студия звукозаписи, химическая лаборатория — новый корпус гимназии № 2 завершат к 1 сентября

Глава города отметил, что сейчас все силы направлены на то, чтобы успеть подготовить учебные заведения и корпуса к учебному году. Он добавил, что новое здание для гимназии возводится при поддержке раиса РТ Рустама Минниханова.
«Корпус будет оснащен и спортивным залом, и лабораториями, и конференц-залом, он расширит возможности обучения на родном языке. Гимназия № 2 знаменита тем, что со всего города в школу приезжают наши дети, которые выбирают татарский язык для обучения. Здесь замечательный коллектив педагогов, который ежегодно показывает высокие результаты вместе со своими учениками на всероссийских, республиканских олимпиадах, несмотря на то, что обучение ведется на татарском языке».
Он добавил, что строительство корпуса здесь необходимо, так как количество первоклассников в Казани с каждым годом увеличивается, и у всех желающих обучаться на татарском языке должна быть такая возможность.
«Мы уделяем системное внимание строительству социальных объектов не только в новых жилых микрорайонах, но и в таких сформировавшихся районах как Московский. За 10 лет в Казани построили 25 школ, и за это же время появилось девять новых пристроев. Но корпус гимназии № 2 только называется пристроем, поскольку он по размерам сопоставим с действующим зданием школы. Отмечу, что открытие новых образовательных объектов — это всегда долгожданное событие как для детей, так и для коллектива педагогических работников».
На базе нового корпуса будет открыта школа наставничества, где вся деятельность, как и в гимназии № 2, будет проходить на татарском языке. В этом учебном учреждении будут заниматься студенты — будущие учителя. По программе, которая будет разработана директором школы Рамилем Гайнуллиным, практикантам расскажут обо всех тонкостях их будущей профессии. Специалисты объяснят, как работать с современными детьми, как выявить одаренных ребят и поддерживать их таланты. Отдельно будет изучена тема, связанная с работой с родителями и учениками, которые столкнулись с проблемами в семье или личной жизни.
Помимо этого, в школе наставничества студенты смогут узнать о том, как выигрывать гранты и проявлять себя в профессиональных конкурсах, как создавать рабочие программы, а также изучат тонкости законодательства в области образования.
Обучать будут педагоги гимназии № 2, которые ежегодно готовят стобалльников ЕГЭ, победителей и призеров предметных олимпиад; специалисты, проявившие себя в профессиональном конкурсе «Учитель года»; методисты и преподавательский состав Казанского федерального университета.
«У нас также будет свой методический центр на базе школы наставничества, где совместно поработают методисты КФУ и наши учителя. Программа разрабатывается, в скором времени будет согласована с Минобрнауки РТ. И мы уже будем приглашать студентов на практику», — рассказал Рамиль Гайнуллин.
Он добавил, что у преподавательского состава гимназии есть много инновационных разработок, которым нет аналогов в России. Про них также будут рассказывать студентам, например, про онлайн-школу на татарском языке. На платформе ведутся онлайн-уроки, которые затем архивируются. К занятиям на сайте прикрепляются презентации, конспекты и интерактивные задания для проверки знаний. Все уроки, как отмечает директор, авторские. Сегодня на сайте более 600 учебных видеороликов.
«Они созданы педагогами нашего коллектива и передовыми казанскими учителями. Здесь включены практически все предметы. Это и для начальной школы, и средней, и старшей. Также сейчас разрабатывается мобильное приложение для этого сервиса», — поделился Рамиль Гайнуллин. В планах у команды создание нейросети, помогающей учителям проверять письменные задания школьников.
Еще одна задача нового корпуса состоит в том, чтобы разгрузить главное здание, которое теперь остается младшему звену. Начиная с восьмого класса, дети будут проходить обучение во втором корпусе. Благодаря новому объекту в школе смогут принять большее количество первоклассников.
В корпусе будет оборудован спортивный зал площадью 530 кв. метров, химическая лаборатория, конференц-зал на 60 мест, студия звукозаписи, многофункциональный зал и тренажерный зал. В последнем разместят порядка 20 единиц спортивного оборудования: беговые дорожки, велотренажеры, силовые тренажеры, гравитрон и другие. Из старого здания в новый корпус переедет музейный комплекс, посвященный просветителю Шигабутдину Марджани и художнику Баки Урманче.
Также оборудуют 12 кабинетов, включая специализированные для занятий ИЗО и языками. Учебные пространства оборудованы интерактивными и меловыми досками, которые встроены в стенной шкаф. «Такую стенку нужно использовать во всех школах — это очень удобно, и к тому же так эффективно используется площадь кабинета. Еще сразу решается вопрос с композицией стены», — отметил Ильсур Метшин.
В дизайне школы используются желтые, зеленые, синие и красные цвета. Как рассказала заместитель гендиректора ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева, концепция связана именно со школой наставничества, которую будет олицетворять народная мудрость предков в виде устойчивых выражений, поговорок и пословиц.
«В классах проходят серьезные процессы, поэтому мы решили, что они должны остаться там, а в рекреационных зонах появится шутливое и позитивное настроение. В холлах дети смогут посидеть на пуфах, отдохнуть, перезагрузиться и почитать книжки. На одном из этажей мы, например, смастерим стенку с открытой библиотекой», — поделилась Елена Валеева.
Параллельно строительству школы проходит благоустройство территории. По словам начальника участка ООО «РСК» Руслана Мухаметзянова во дворе школы посадят 11 деревьев (липы и ели), 18 можжевельников, посеют газон и установят МАФы. Также для детей организуют спортивную площадку с футбольным полем из резиновой крошки (пространство подойдет и для игры в баскетбол, волейбол, теннис). Вокруг поля будут беговые дорожки с прыжковой ямой, а рядом появится воркаут-зона. Кроме этого, пройдет асфальтирование всех дорожек и прокладка инженерных сетей (освещения, канализации и др.).
Строительство планируют завершить в начале августа. На сегодня уже полностью уложен фундамент здания, завершено строительство лестниц и возведение стен, полностью закончены работы с кровлей, инженерными сетями. В высокой степени готовности находится фасад, завершаются отделочные работы. Благоустройство территории готово более чем наполовину. Общая готовность школы составляет 71%.
Заказчиком выступил ГКУ «ГИСУ РТ», проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект», а подрядчиком — ООО «РСК». Сейчас на объекте задействовано 112 человек и порядка 10 единиц техники.
Напомним, в 2023 году в Казани был установлен рекорд по строительству школ. К 1 сентября в столице РТ свои двери распахнули сразу четыре новых учебных заведения на 6 тысяч учащихся. Школы открылись в Советском (корпус гимназии № 184 им. М. Махмутова), Ново-Савиновском (гимназия № 107), Кировском (корпус политехнического лицея № 182) и Приволжском (корпус лицея № 186) районах. На сегодняшний день в столице РТ функционируют 170 муниципальных школ, в которых учатся порядка 164 тысяч детей.
Также был завершен пристрой к гимназии № 19, рассчитанный на 300 школьников. В новом корпусе появился свой зал творчества, спортзал, многофункциональная зона для отдыха и проведения мероприятий и др.
К началу нового учебного года в столице РТ откроют три образовательных учреждения: школы в микрорайоне М14 (на 1224 места), ЖК «Новые Горки» (на 1224 места) и ЖК «Весна-2» (на 1501 место).
Камила Вильданова.