Школа наставничества, студия звукозаписи, химическая лаборатория — новый корпус гимназии № 2 завершат к 1 сентября

На базе нового корпуса будет открыта школа наставничества, где вся деятельность, как и в гимназии № 2, будет проходить на татарском языке. В этом учебном учреждении будут заниматься студенты — будущие учителя. По программе, которая будет разработана директором школы Рамилем Гайнуллиным, практикантам расскажут обо всех тонкостях их будущей профессии. Специалисты объяснят, как работать с современными детьми, как выявить одаренных ребят и поддерживать их таланты. Отдельно будет изучена тема, связанная с работой с родителями и учениками, которые столкнулись с проблемами в семье или личной жизни.