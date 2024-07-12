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В Самарской области ограничили проезд большегрузов по участку М-5 с 12 июля

В Самарской области большегрузам запретили движение по участку М-5 «Урал» по пятницам, субботам и воскресеньям.

Источник: Комсомольская правда

С 12 июля 2024 года в Самарской области участок трассы М-5 «Урал» закрывают для проезда большегрузов по пятницам, субботам и воскресеньям. Это связано с возросшей интенсивностью движения летом. Ограничение вводит ФКУ «Поволжуправтодор».

Оно коснется автомобилей общей массой свыше 3,5 тонн. Проехать не получится на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км). Проезд будет закрыт по пятницам с 12:00 до 22:00 в сторону Москвы, по субботам — с 08:00 до 14:00 в сторону Москвы и по воскресеньям — с 12:00 до 22:00 в сторону Самары.

Ограничительная мера вводится из-за увеличившейся загрузки автодороги в районе Жигулевской ГЭС. Она будет действовать до 1 сентября 2024 года. В качестве объездных маршрутов предлагается использовать федеральные трассы М-7, А-151, М-5 на подъезде к Ульяновску, P-241, P-229 (исключая с 44 по 45 км), P-228.

Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути движения. Телефоны круглосуточной диспетчерской службы «Поволжуправтодора»: (8412) 55−11−04, 8 (929) 769−49−19. Напомним, ремонт дороги на Жигулевской ГЭС привел к огромной пробке на М-5 в Самарской области. Автомобилисты больше шести часов простояли в многочасовом заторе в жаре без воды и еды.