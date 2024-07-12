В Самарской области ограничили проезд большегрузов по участку М-5 с 12 июля

Оно коснется автомобилей общей массой свыше 3,5 тонн. Проехать не получится на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км). Проезд будет закрыт по пятницам с 12:00 до 22:00 в сторону Москвы, по субботам — с 08:00 до 14:00 в сторону Москвы и по воскресеньям — с 12:00 до 22:00 в сторону Самары.