В Самарской области ограничили проезд большегрузов по участку М-5 с 12 июля

С 12 июля 2024 года в Самарской области участок трассы М-5 «Урал» закрывают для проезда большегрузов по пятницам, субботам и воскресеньям. Это связано с возросшей интенсивностью движения летом. Ограничение вводит ФКУ «Поволжуправтодор».
Оно коснется автомобилей общей массой свыше 3,5 тонн. Проехать не получится на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км). Проезд будет закрыт по пятницам с 12:00 до 22:00 в сторону Москвы, по субботам — с 08:00 до 14:00 в сторону Москвы и по воскресеньям — с 12:00 до 22:00 в сторону Самары.
Ограничительная мера вводится из-за увеличившейся загрузки автодороги в районе Жигулевской ГЭС. Она будет действовать до 1 сентября 2024 года. В качестве объездных маршрутов предлагается использовать федеральные трассы М-7, А-151, М-5 на подъезде к Ульяновску, P-241, P-229 (исключая с 44 по 45 км), P-228.
Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути движения. Телефоны круглосуточной диспетчерской службы «Поволжуправтодора»: (8412) 55−11−04,