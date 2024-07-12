Авиаперевозки в Казахстане: новые рекорды и 5,5 млн пассажиров за полгода

Говоря о международном авиасообщении, следует отметить, что полеты выполняются в 29 стран по 107 маршрутам с частотой 619 рейсов в неделю. В том числе, в Великобританию, Вьетнам, Германию, Грузию, Египет, Катар, Китай, Малайзию, ОАЭ, Таиланд и другие страны.