Авиаперевозки в Казахстане: новые рекорды и 5,5 млн пассажиров за полгода

На сегодняшний день внутренние авиаперевозки выполняются 6 авиакомпаниями по 53 маршрутам с частотой 640 рейсов в неделю.
Для транспортной доступности социально-значимых направлений и развития внутреннего туризма субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в 9 регионах страны.
Говоря о международном авиасообщении, следует отметить, что полеты выполняются в 29 стран по 107 маршрутам с частотой 619 рейсов в неделю. В том числе, в Великобританию, Вьетнам, Германию, Грузию, Египет, Катар, Китай, Малайзию, ОАЭ, Таиланд и другие страны.