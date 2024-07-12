Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиаперевозки в Казахстане: новые рекорды и 5,5 млн пассажиров за полгода

Порядка 5,5 млн пассажиров перевезли авиакомпании Казахстана с начала года. Этот показатель на 17% больше аналогичного периода прошлого года, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

На сегодняшний день внутренние авиаперевозки выполняются 6 авиакомпаниями по 53 маршрутам с частотой 640 рейсов в неделю.

Для транспортной доступности социально-значимых направлений и развития внутреннего туризма субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в 9 регионах страны.

Говоря о международном авиасообщении, следует отметить, что полеты выполняются в 29 стран по 107 маршрутам с частотой 619 рейсов в неделю. В том числе, в Великобританию, Вьетнам, Германию, Грузию, Египет, Катар, Китай, Малайзию, ОАЭ, Таиланд и другие страны.

туризм и отдых