Мосты начали возводить при обновлении улицы Вавилова в Ростове

В Ростове-на-Дону в ходе реконструкции дороги на улице Вавилова начали возводить мосты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, речь идет о возведении путепроводов № 1 и 3. Специалисты уже установили опоры бетонных свай, выполнили бетонирование и сейчас ведут армирование.
Параллельно с этим на основной дороге уже провели устройство земляного полотна, уложили два слоя асфальтобетона и перешли к установке бортового камня. Ведутся демонтажные работы и монтируются инженерные коммуникации.
— Все работы проходят в рамках утвержденных графиков. Сдать объект планируется к концу следующего года. Сейчас движение транспорта перенаправлено на левую сторону основного проезда проектируемой дороги по временной схеме движения.
Напомним, весной Алексей Логвиненко сообщил, что реконструкцию Вавилова должны завершить в 2025 году. Проектом изначально предполагалось расширение проезжей части от Особенной до Сосновой и строительство развязки на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Общая протяженность объекта — 10,5 км.