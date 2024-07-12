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Мосты начали возводить при обновлении улицы Вавилова в Ростове

Подрядчик начал строить переправы на Вавилова в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ходе реконструкции дороги на улице Вавилова начали возводить мосты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, речь идет о возведении путепроводов № 1 и 3. Специалисты уже установили опоры бетонных свай, выполнили бетонирование и сейчас ведут армирование.

Параллельно с этим на основной дороге уже провели устройство земляного полотна, уложили два слоя асфальтобетона и перешли к установке бортового камня. Ведутся демонтажные работы и монтируются инженерные коммуникации.

— Все работы проходят в рамках утвержденных графиков. Сдать объект планируется к концу следующего года. Сейчас движение транспорта перенаправлено на левую сторону основного проезда проектируемой дороги по временной схеме движения.

добавил Алексей Логвиненко

Напомним, весной Алексей Логвиненко сообщил, что реконструкцию Вавилова должны завершить в 2025 году. Проектом изначально предполагалось расширение проезжей части от Особенной до Сосновой и строительство развязки на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Общая протяженность объекта — 10,5 км.