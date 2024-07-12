ГПК: очереди транспорта на въезд в ЕС с начала недели увеличились на 700 единиц

Более 1 тыс. грузовиков фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска. Меньше всего транспорта пропустили в «Мядининкае» (сопредельный «Каменный Лог»). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 19% грузовиков от нормы, то есть четыре фуры в час из 20 возможных.