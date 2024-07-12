ГПК: очереди транспорта на въезд в ЕС с начала недели увеличились на 700 единиц

Более 1 тыс. грузовиков фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска. Меньше всего транспорта пропустили в «Мядининкае» (сопредельный «Каменный Лог»). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 19% грузовиков от нормы, то есть четыре фуры в час из 20 возможных.
Очередь перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») со среды резко увеличилась с нуля до 700 грузовиков. Несмотря на рост транспортного потока, польская сторона оформляла менее 30% фур.
Контрольные службы латвийского пограничного перехода «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») с начала недели принимали на свою территорию не более 50% грузовиков от нормы.
Перед выходными очереди легковушек на въезд в ЕС увеличились. В предыдущую пятницу, 5 июля, въезда в Евросоюз ожидали 50 авто. В настоящее время 130 транспортных средств фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским «Тересполем» (сопредельный «Брест»).
По состоянию на 10.00 перед пограничным переходом «Тересполь» в ожидании выезда в Польшу также фиксируется 25 автобусов.