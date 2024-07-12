Между Кантемировкой и Марковкой ЛНР организовали автобусное сообщение

— С соседями мы сотрудничаем плотно. Намерения наладить регулярное автобусное сообщение у нас были давно. Пробные рейсы были сделаны перед Новым годом. Они показали свою востребованность. После этого неоднократно обсуждали этот вопрос с главой Марковского муниципального округа, проводили рабочие совещания, чтобы идею претворить в жизнь, — рассказал глава Кантемировского района Владимир Покусаев.