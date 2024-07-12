Между Кантемировкой и Марковкой ЛНР организовали автобусное сообщение

Регулярный автобусный рейс по маршруту Кантемировка — Марковка ЛНР запустили в четверг, 11 июля. Об этом сообщили в администрации Кантемировского района.
Автобусное сообщение организовали в рамках соглашения о сотрудничестве между муниципальными образованиями.
— С соседями мы сотрудничаем плотно. Намерения наладить регулярное автобусное сообщение у нас были давно. Пробные рейсы были сделаны перед Новым годом. Они показали свою востребованность. После этого неоднократно обсуждали этот вопрос с главой Марковского муниципального округа, проводили рабочие совещания, чтобы идею претворить в жизнь, — рассказал глава Кантемировского района Владимир Покусаев.
Планируется наладить сообщение до нескольких раз в неделю. Пока микроавтобус кантемировского автопредприятия будет курсировать по четвергам. Отправление из Кантемировки — в 6:00 и в 14:00, из Марковки — в 7:35 и в 15:35. Время в пути — 1,5 часа. Цена билета: взрослый — 200 рублей, детский — 100 рублей, багаж — 30 рублей.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о том, что проезд в областном центре с 20 июля может подорожать до 31 рубля по безналичному расчету и до 33 рублей — наличными.
— наличными.