В Волгоградской области погода на выходные принесет похолодание до +10 градусов

По прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни в Волгограде и области будет сухо и ветрено. В Волгограде ночью 13 и 14 июля будет долгожданная прохлада: +17…+19 градусов. Днем в субботу термометры покажут до +32, в воскресенье — до +34. В понедельник прохлада уйдет: ночью 15 июля будет около +20…+22 градусов, днем — +34…+36.