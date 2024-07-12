В Волгоградской области погода на выходные принесет похолодание до +10 градусов

В Волгоградской области погода на выходные преподнесет сюрприз: местами ночью похолодает до +10…+15 градусов. Однако днем 13 и 14 июля 2024 года в регионе будет по-прежнему царить 30-градусная жара. В начале следующей рабочей недели местами и вовсе припечет до +38 градусов в тени, в Волгограде — до +36.
По прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, в ближайшие дни в Волгограде и области будет сухо и ветрено. В Волгограде ночью 13 и 14 июля будет долгожданная прохлада: +17…+19 градусов. Днем в субботу термометры покажут до +32, в воскресенье — до +34. В понедельник прохлада уйдет: ночью 15 июля будет около +20…+22 градусов, днем — +34…+36.
На большей части Волгоградской области ночью в эти выходные температура опустится до +14…+20 градусов, при прояснении будет от +9 до +14. Днем жара: до +33 в субботу и до +35 в воскресенье. 15 июля будет на пару градусов теплее ночью и жарче днем.