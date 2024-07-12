Быстрыкин занялся делом о похищении двух детей в Екатеринбурге

Как сообщили в пресс-службе СКР, возбуждено уголовное дело по двум статьям — о похищении человека и вымогательстве.
Инцидент произошел 9 июля на улице Алтайской. По версии следователей, предполагаемый похититель подошел на остановке к двум подросткам, похитил их и требовал у родителей выкуп — несколько десятков тысяч рублей. Сейчас фигурант задержан. Похищенные освобождены, им ничего не угрожает.
Быстрыкин поручил готовить доклад лично начальнику управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко. Расследование уголовного дела уже ведется.