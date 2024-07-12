Быстрыкин занялся делом о похищении двух детей в Екатеринбурге

Инцидент произошел 9 июля на улице Алтайской. По версии следователей, предполагаемый похититель подошел на остановке к двум подросткам, похитил их и требовал у родителей выкуп — несколько десятков тысяч рублей. Сейчас фигурант задержан. Похищенные освобождены, им ничего не угрожает.