Мише из Екатеринбурга назначили дорогое лекарство от СМА после двухлетнего скандала

Лекарство удалось получить благодаря консилиуму свердловских и московских врачей, сообщила Липинская. Отметим, что ранее медики воздерживались от назначения «Рисдиплама», так как ранее Бахтину уже вводили препарат «Золгенсма», а в сочетании эти два лекарства ранее не применялись. В результате Мише приходилось покупать «Рисдиплам» по назначению частного врача за счет пожертвований.