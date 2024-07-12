Мише из Екатеринбурга назначили дорогое лекарство от СМА после двухлетнего скандала

«Препарат назначен, Миша на сегодняшний день его получает», — прокомментировала она.
Лекарство удалось получить благодаря консилиуму свердловских и московских врачей, сообщила Липинская. Отметим, что ранее медики воздерживались от назначения «Рисдиплама», так как ранее Бахтину уже вводили препарат «Золгенсма», а в сочетании эти два лекарства ранее не применялись. В результате Мише приходилось покупать «Рисдиплам» по назначению частного врача за счет пожертвований.
«Думаю, больше всего повлияло то, что ребенок принимал препарат в течение долгого времени до того, как его назначили [консилиумом]. Положительная динамика доказывается тем, что умеет ребенок на сегодняшний день», — сказала Липинская.
Юрист подчеркнула, что случай Миши является исключительным: он не означает, что всем больным СМА начнут назначать «Рисдиплам» после приема «Золгенсмы». Сама Липинская больше не планирует брать дела, связанные с этим заболеванием.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее Бахтины добивались приема другого дорогостоящего препарата — «Спинразы» — и даже выиграли суд. При этом медики не рекомендовали принимать ни «Спинразу», ни «Рисдиплам» после укола «Золгенсмы». Отец мальчика Дмитрий Бахтин выходил на пикеты, чтобы привлечь внимание.