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Температура воздуха в Пермском крае может достигнуть своего максимального минуса

А в выходные жители региона смогут рассчитывать на потепление.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

На всей территории края прикамцев ожидает сплошная облачность. Сегодняшний день, 12 июля, может стать самым холодным с 27 июня. Об этом сообщает доктор географических наук, доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«Максимальная температура воздуха сегодня днем в Перми может не превысить +15…+16 градусов в Перми и +13…+18 градусов по краю, что станет самым низким максимумом с 27 июня» — уточняет синоптик.

По всему региону заметна сплошная облачность, исключением может стать только север региона. Холодная масса поступает из района Баренцева моря на северо-запад края (Соликамск, Березники).

Во второй половине дня и ночью на востоке края (Горнозаводск, Чусовой, Лысьва) и в Перми жителей региона ожидают дожди. На востоке осадки будут обильнее и интенсивнее, чем в краевой столице.

А в выходные пермяки смогут рассчитывать на потепление. В субботу температура воздуха поднимается от +20 до +23 градусов. А в воскресенье от +21 до +26 градусов с сохранением облачности.