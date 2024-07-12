Температура воздуха в Пермском крае может достигнуть своего максимального минуса

На всей территории края прикамцев ожидает сплошная облачность. Сегодняшний день, 12 июля, может стать самым холодным с 27 июня. Об этом сообщает доктор географических наук, доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
«Максимальная температура воздуха сегодня днем в Перми может не превысить +15…+16 градусов в Перми и +13…+18 градусов по краю, что станет самым низким максимумом с 27 июня» — уточняет синоптик.
По всему региону заметна сплошная облачность, исключением может стать только север региона. Холодная масса поступает из района Баренцева моря на северо-запад края (Соликамск, Березники).
Во второй половине дня и ночью на востоке края (Горнозаводск, Чусовой, Лысьва) и в Перми жителей региона ожидают дожди. На востоке осадки будут обильнее и интенсивнее, чем в краевой столице.
А в выходные пермяки смогут рассчитывать на потепление. В субботу температура воздуха поднимается от +20 до +23 градусов. А в воскресенье от +21 до +26 градусов с сохранением облачности.