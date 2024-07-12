Погода в Челябинской области в выходные: как из ведра лить будет на юге и западе, но тепло удержится

В субботу облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные дожди, в западных и южных районах — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, кое-где крупный. Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с, локально порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление, до 20−25 м/с. Температура воздуха 13 июля ночью плюс 14−19, днем — 23−28 градусов.