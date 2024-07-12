Погода в Челябинской области в выходные: как из ведра лить будет на юге и западе, но тепло удержится

Южный циклон с центром в Казахстане продолжит свое влияние на Челябинскую область, то ослабевая, то вновь усиливаясь.
«Медленно смещаясь по территории соседнего государства на юго-восток, это циклон будет забрасывать тепло и ливневые дожди на территорию нашего региона», — комментируют синоптики.
В субботу облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные дожди, в западных и южных районах — сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, кое-где крупный. Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с, локально порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление, до 20−25 м/с. Температура воздуха 13 июля ночью плюс 14−19, днем — 23−28 градусов.
В Челябинске в ближайшие сутки кратковременный дождь, гроза с отдельными порывами ветра до 15 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью 16−18, завтра днем 25−27.
В воскресенье также облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные дожди, на юге — сильные, грозы. Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с, при грозах порывы до 16 м/с. Температура воздуха 14 июля ночью плюс 13−18, днем — 22−27 градусов.
Непосредственно в Челябинске кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 14 июля ночью плюс 16−18, днем в воскресенье 24−26 градусов.
В понедельник, по сравнению с предыдущим днем, без существенных изменений, сильные дожди прогнозируются в южных и восточных районах.