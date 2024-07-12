В центре Ростова-на-Дону откроют новые платные парковочные места

С 22 июля 2024 года в Ростове-на-Дону на участке Черепахина от Островского до Буденновского введут дополнительные платные парковочные места. Об этом сообщает городской департамент автодорог.
Два места (№ 9785) на противоположной стороне от Черепахина, 204 выделили для машин инвалидов или для тех, кто перевозит людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, платная стоянка также предполагается на Черепахина, 243 (18 парковочных мест) и на Черепахина, 220 (2 парковочных места).
Собственники жилья в районе указанных адресов могут оформить право на парковку без внесения оплаты в сервисном центре ООО «Ростовское парковочное пространство» (улица Большая Садовая, 150).