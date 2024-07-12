В Волгограде продолжается капремонт путепровода № 6

Как сообщает мэрия Волгограда, в Дзержинском районе в ходе ремонта путепровода рабочие провели замену 64 резинометаллических опорных частей. Они выдерживают нагрузки в сотни тонн и не разрушаются при постоянной вибрации от транспорта.
В ходе следующего этапа специалисты займутся устройством нового бетонного основания моста, на которое уложат двухслойное дорожное покрытие. Общая площадь путепровода составит полторы тысячи квадратных метров.
Напомним, на территории региона проходит комплексная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры по задаче, поставленной губернатором Андреем Бочаровым. Ее решению способствует включение субъекта в реализацию профильных федеральных и региональных проектов.