В Волгограде продолжается капремонт путепровода № 6

Как сообщает мэрия Волгограда, в Дзержинском районе в ходе ремонта путепровода рабочие провели замену 64 резинометаллических опорных частей. Они выдерживают нагрузки в сотни тонн и не разрушаются при постоянной вибрации от транспорта.