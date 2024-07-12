Cigarettes After Sex выпустили альбом X's

«Слушать записи сложно, потому что я будто вижу все те моменты, воспоминания, и мне трудно возвращаться в то время и видеть его так отчетливо. Но мне нравится, что у меня это есть. Те воспоминания многое значили, и я рад, что собрал их и показал в таком виде», — поделился музыкант в интервью с «Грэмми».