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Шесть озер Нижнего Новгорода признаны опасными для купания

Жителям рекомендуется купаться только в разрешенных зонах и избегать попадания воды в рот.

Источник: Аргументы и факты

В Нижегородской области проводится контроль качества воды: уже проведено 240 проб на местных пляжах. Специалисты обнаружили отрицательные результаты тестов на шести пляжах. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

К ним относятся пляж на Архангельской, озера Лунское и Пестичное, озеро парка культуры и отдыха по Смирнова, озеро Силикатное и пляж озера Верхнее.

Жителям рекомендуется купаться только в разрешенных зонах и избегать попадания воды в рот. При возникновении проблем со здоровьем после купания в водоемах, следует обратиться в медицинское учреждение. Роспотребнадзор продолжит контроль за качеством воды в регионе. Пробы берутся ежемесячно.

экология