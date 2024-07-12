Шесть озер Нижнего Новгорода признаны опасными для купания

В Нижегородской области проводится контроль качества воды: уже проведено 240 проб на местных пляжах. Специалисты обнаружили отрицательные результаты тестов на шести пляжах. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
К ним относятся пляж на Архангельской, озера Лунское и Пестичное, озеро парка культуры и отдыха по Смирнова, озеро Силикатное и пляж озера Верхнее.
Жителям рекомендуется купаться только в разрешенных зонах и избегать попадания воды в рот. При возникновении проблем со здоровьем после купания в водоемах, следует обратиться в медицинское учреждение. Роспотребнадзор продолжит контроль за качеством воды в регионе. Пробы берутся ежемесячно.