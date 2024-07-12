Шесть озер Нижнего Новгорода признаны опасными для купания

Жителям рекомендуется купаться только в разрешенных зонах и избегать попадания воды в рот. При возникновении проблем со здоровьем после купания в водоемах, следует обратиться в медицинское учреждение. Роспотребнадзор продолжит контроль за качеством воды в регионе. Пробы берутся ежемесячно.