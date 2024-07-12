На Куршской косе отметят праздник мёда

На поляне пройдёт дегустация и продажа мёда нового урожая, мастер-классы по приготовлению медовухи из сот и другие активности. Кульминацией праздника станет мёдокачка. Также в программе — дегустация травяных сборов, чаепитие с блинами и оладьями и интерактив от фольклорных коллективов.