На Куршской косе отметят праздник мёда (0+). Мероприятие пройдёт на территории визит-центра 20 июля.
В программе — народные гулянья, мёдокачка, фольклорные программы и ярмарка мастеров. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе национального парка.
На территории визит-центра откроется деревня викингов «Древняя Самбия». Гости смогут сплести венок из живых цветов, обучиться гончарному делу, погадать на рунах и познакомиться с бытом и ремёслами куршей.
На поляне пройдёт дегустация и продажа мёда нового урожая, мастер-классы по приготовлению медовухи из сот и другие активности. Кульминацией праздника станет мёдокачка. Также в программе — дегустация травяных сборов, чаепитие с блинами и оладьями и интерактив от фольклорных коллективов.
Праздник пройдёт с 12:00 до 15:15. Вход свободный.