Еще одна нижегородская выпускница получила 300 баллов за ЕГЭ

Вторая школьница из Нижегородской области набрала 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам. Это Таня Власова из Сарова, рассказал губернатор Глеб Никитин в социальных сетях.
Таня Власова закончила лицей № 15 Сарова. Первой трехсотбалльницей по трем предметам стала Маша Апексимова из Нижнего Новгорода. Ранее мы писали, что девочка обучалась в школе № 131 и сдала на максимальный балл экзамены по русскому языку, химии и биологии.
Всего в этом году в России 42 школьника набрали по 300 баллов.
В Нижегородской области также наивысший результат по двум экзаменам показали 15 выпускников. В целом в регионе прибавилось еще 178 стобалльников — это почти вдвое больше, чем в прошлом году.
«Ребята, вы — гордость нашего региона, будущее нашей страны! Желаю всем выпускникам найти свое истинное призвание и удачи на жизненном пути», — поздравил Глеб Никитин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что курс «Семьеведение» введут в школах Нижегородской области в новом учебном году.