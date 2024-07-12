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Где в Казахстане жить дешевле всего — рейтинг регионов

Годовая инфляция в Казахстане продолжает медленно замедляться. И все же уровень роста цен очень большой. В мае он составил 8,5%, что ниже на 0,2%, чем в апреле. При этом в разных регионах страны — разная инфляция, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2024 года самый высокий годовой уровень инфляции сложился в девяти регионах, из них наибольший — в Карагандинской (11,3%), Мангистауской (10,6%), Атырауской областях (10,1%) и в ВКО (10,1%). Минимальный рост цен отмечен в Кызылординской области (8,1%).

Ранее мы объясняли, почему инфляция так сильно отличается в зависимости от региона страны. Здесь есть три главные причины:

во-первых, в каждой области своя структура потребления. Например, на юге едят больше овощей, а на севере — мяса;

во-вторых, в разных регионах по-разному происходит рост экономической активности, а значит, и доходов населения. Это зависит, например, от реализации крупных проектов и госпрограмм. Уровень доходов населения напрямую влияет на цены;

в-третьих, важную роль играют транспортная доступность региона и климат. Так, цены на фрукты ниже в южных регионах, где их непосредственно выращивают, а в северные регионы их привозят, соответственно, в цену продукта заложена и цена логистики.

Два интересных рейтинга, отражающих реальный рост цен, составил телеграм-канал «Черный лебедь, рак и щука». Первый из них — рейтинг коммунальных платежей (в тенге).

Сегодня самая высокая оплата на содержание жилища за 1 кв. м сложилась в Астане (68,55), самая низкая — в Кызылорде (23,76).

За 1 Гкал центрального отопления дороже всех платят в Алматы (7369,4), дешевле всего — в Кокшетау (2505,6).

Самый дорогой кубометр горячей воды — в Караганде (583,1), самый дешевый — в Астане (179,3), холодная вода дороже всего в Актау (268,7), дешевле всего — в Кызылорде (43,1).

Вывоз мусора в расчете на человека дороже всего в Алматы (719), дешевле — в Туркестане (226).

В целом по стране пакет коммунальных услуг «стоит» 8729 тенге.

А вот статистика стоимости коммунальных услуг по регионам (в тенге):

  • Алматы — 10 849
  • Караганда — 8894
  • Костанай — 8809
  • Шымкент — 8666
  • Атырау — 8593
  • Уральск — 8347
  • Петропавловск — 7415
  • Семей — 7337
  • Талдыкорган — 7236
  • Конаев — 6989
  • Актобе — 6980
  • Павлодар — 6579
  • Усть-Каменогорск — 6545
  • Астана — 6439
  • Тараз — 6205
  • Кызылорда — 5802
  • Туркестан — 5754
  • Кокшетау — 5745
  • Актау — 4708
  • Жезказган — 3653

Этот же канал составил еще один рейтинг регионов, который назвал «Индекс бешбармака и шарлотки».

Оказывается, дешевле всего оба блюда приготовить в Уральске. Дороже всего шарлотка обойдется в Астане, а бешбармак — в Алматы.

Состав продуктов для шарлотки с яблоками:

  1. Яйцо — 4 шт.
  2. Сахар — 200 г
  3. Мука — 150 г
  4. Яблоко — 400 г

Стоимость блюда (в тенге):

  • Уральск — 541
  • Актобе — 543
  • Тараз — 569
  • Кызылорда — 583
  • Атырау — 587
  • Костанай — 592
  • Семей — 596
  • Туркестан — 600
  • Петропавловск — 612
  • Караганда — 615
  • Павлодар — 620
  • Кокшетау — 623
  • Шымкент — 635
  • Талдыкорган — 648
  • Усть-Каменогорск — 658
  • Жезказган — 663
  • Конаев — 666
  • Алматы — 678
  • Актау — 680
  • Астана — 701

Состав продуктов для бешбармака:

  1. Конина — 1250 г
  2. Лук — 250 г
  3. Мука пшеничная — 320 г
  4. Яйца — 1 шт.

Стоимость блюда (в тенге):

  • Уральск — 3367
  • Кызылорда — 3381
  • Туркестан — 3529
  • Семей — 3694
  • Шымкент — 3790
  • Усть-Каменогорск — 3841
  • Костанай — 3995
  • Тараз — 4005
  • Атырау — 4015
  • Кокшетау — 4051
  • Жезказган — 4065
  • Актау — 4097
  • Талдыкорган — 4160
  • Караганда — 4468
  • Павлодар — 4507
  • Петропавловск — 4528
  • Астана — 4555
  • Актобе — 4557
  • Конаев — 4606
  • Алматы — 4884

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