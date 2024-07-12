Где в Казахстане жить дешевле всего — рейтинг регионов

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2024 года самый высокий годовой уровень инфляции сложился в девяти регионах, из них наибольший — в Карагандинской (11,3%), Мангистауской (10,6%), Атырауской областях (10,1%) и в ВКО (10,1%). Минимальный рост цен отмечен в Кызылординской области (8,1%).
Ранее мы объясняли, почему инфляция так сильно отличается в зависимости от региона страны. Здесь есть три главные причины:
во-первых, в каждой области своя структура потребления. Например, на юге едят больше овощей, а на севере — мяса;
во-вторых, в разных регионах по-разному происходит рост экономической активности, а значит, и доходов населения. Это зависит, например, от реализации крупных проектов и госпрограмм. Уровень доходов населения напрямую влияет на цены;
в-третьих, важную роль играют транспортная доступность региона и климат. Так, цены на фрукты ниже в южных регионах, где их непосредственно выращивают, а в северные регионы их привозят, соответственно, в цену продукта заложена и цена логистики.
Два интересных рейтинга, отражающих реальный рост цен, составил телеграм-канал «Черный лебедь, рак и щука». Первый из них — рейтинг коммунальных платежей (в тенге).
Сегодня самая высокая оплата на содержание жилища за 1 кв. м сложилась в Астане (68,55), самая низкая — в Кызылорде (23,76).
За 1 Гкал центрального отопления дороже всех платят в Алматы (7369,4), дешевле всего — в Кокшетау (2505,6).
Самый дорогой кубометр горячей воды — в Караганде (583,1), самый дешевый — в Астане (179,3), холодная вода дороже всего в Актау (268,7), дешевле всего — в Кызылорде (43,1).
Вывоз мусора в расчете на человека дороже всего в Алматы (719), дешевле — в Туркестане (226).
В целом по стране пакет коммунальных услуг «стоит» 8729 тенге.
А вот статистика стоимости коммунальных услуг по регионам (в тенге):
- Алматы — 10 849
- Караганда — 8894
- Костанай — 8809
- Шымкент — 8666
- Атырау — 8593
- Уральск — 8347
- Петропавловск — 7415
- Семей — 7337
- Талдыкорган — 7236
- Конаев — 6989
- Актобе — 6980
- Павлодар — 6579
- Усть-Каменогорск — 6545
- Астана — 6439
- Тараз — 6205
- Кызылорда — 5802
- Туркестан — 5754
- Кокшетау — 5745
- Актау — 4708
- Жезказган — 3653
Этот же канал составил еще один рейтинг регионов, который назвал «Индекс бешбармака и шарлотки».
Оказывается, дешевле всего оба блюда приготовить в Уральске. Дороже всего шарлотка обойдется в Астане, а бешбармак — в Алматы.
Состав продуктов для шарлотки с яблоками:
- Яйцо — 4 шт.
- Сахар — 200 г
- Мука — 150 г
- Яблоко — 400 г
Стоимость блюда (в тенге):
- Уральск — 541
- Актобе — 543
- Тараз — 569
- Кызылорда — 583
- Атырау — 587
- Костанай — 592
- Семей — 596
- Туркестан — 600
- Петропавловск — 612
- Караганда — 615
- Павлодар — 620
- Кокшетау — 623
- Шымкент — 635
- Талдыкорган — 648
- Усть-Каменогорск — 658
- Жезказган — 663
- Конаев — 666
- Алматы — 678
- Актау — 680
- Астана — 701
Состав продуктов для бешбармака:
- Конина — 1250 г
- Лук — 250 г
- Мука пшеничная — 320 г
- Яйца — 1 шт.
Стоимость блюда (в тенге):
- Уральск — 3367
- Кызылорда — 3381
- Туркестан — 3529
- Семей — 3694
- Шымкент — 3790
- Усть-Каменогорск — 3841
- Костанай — 3995
- Тараз — 4005
- Атырау — 4015
- Кокшетау — 4051
- Жезказган — 4065
- Актау — 4097
- Талдыкорган — 4160
- Караганда — 4468
- Павлодар — 4507
- Петропавловск — 4528
- Астана — 4555
- Актобе — 4557
- Конаев — 4606
- Алматы — 4884