Два новых хоккейных корта появятся в округах № 1 и № 18 Иркутска

Два новых спортивных объекта появятся в Иркутске в 2024 году. Хоккейные корты планируют обустроить в поселке Жилкино и на улице Поленова 6 областного центра. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на депутатов думы города.
— В поселке Жилкино уже начались работы. На месте старого хоккейного корта будет возведен новый спортивный объект. Стоимость проекта составит 8,6 миллионов рублей. Будет проведена полная замена оборудования, уложено резиновое покрытие, а зимой зальют лед, — пишет информационное агентство.
Еще один корт появится на улице Поленова 6. Поиск места для строительства затянулся на долгие два года. Конечно, за это время успели создать проект и собрать деньги на его реализацию. Строительные работы еще не стартовали, но подрядная организация определена.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в день святых апостолов Петра и Павла в Тайшете прошел Крестный ход. Служители церкви вместе с горожанами прошли по главным улицам города, а за безопасностью следили правоохранители.