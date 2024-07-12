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В ЦПКиО Волгограда проверят качество воды в местах для купания

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии региона произвели забор проб в детском бассейне «Лагуна» и на водных горках ЦПКиО.

Как сообщает дирекция парка, взятые пробы будут направлены в испытательные лаборатории для проведения анализа на соответствие санитарно-химическим, бактериологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям.

Безопасности водных объектов в парке придается особое значение. Так, бассейн «Лагуна» регулярно очищают подводные пылесосы, а хорошее качество воды постоянно поддерживают сотрудники парка.

С помощью фотометра до трех раз в день проверяются концентрация хлора и уровень кислотно-щелочного баланса.