В ЦПКиО Волгограда проверят качество воды в местах для купания

Как сообщает дирекция парка, взятые пробы будут направлены в испытательные лаборатории для проведения анализа на соответствие санитарно-химическим, бактериологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям.
Безопасности водных объектов в парке придается особое значение. Так, бассейн «Лагуна» регулярно очищают подводные пылесосы, а хорошее качество воды постоянно поддерживают сотрудники парка.
С помощью фотометра до трех раз в день проверяются концентрация хлора и уровень кислотно-щелочного баланса.