Полноценное движение трамваев № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде восстановят 15 июля

Перекладка трамвайных путей в Сормовском районе велась с начала 2023 года в рамках масштабного проекта обновления электротранспорта и его инфраструктуры. Участок на улице Коминтерна был выбран в качестве пилотного, так как он был сильно изношен: вагоны не раз сходили здесь с рельсов, а также происходили другие аварийные ситуации. Пути были в таком плачевном состоянии, что скорость движения трамваев приходилось ограничивать до 5 километров в час.