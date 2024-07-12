Полноценное движение трамваев № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде восстановят 15 июля

Полноценное движение трамваев № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде восстановят с 15 июля. Таким образом, они вернутся на привычные маршруты, которые были сокращены из-за ремонта путей.
Как сообщили в региональном правительстве, основные работы по модернизации трамвайных путей на участке от станции «Варя» до улицы Народной завершены. После тестирования новых путей с понедельника будет возобновлено движение трамваев No6 и No7 до остановки «Улица Чебоксарская». Теперь жители Сормовского района и микрорайона Бурнаковский смогут без пересадки доехать до станции метро «Буревестник».
Перекладка трамвайных путей в Сормовском районе велась с начала 2023 года в рамках масштабного проекта обновления электротранспорта и его инфраструктуры. Участок на улице Коминтерна был выбран в качестве пилотного, так как он был сильно изношен: вагоны не раз сходили здесь с рельсов, а также происходили другие аварийные ситуации. Пути были в таком плачевном состоянии, что скорость движения трамваев приходилось ограничивать до 5 километров в час.
Трамваи № 6 и № 7 возобновили движение в марте этого года, но всё это время они ходили по сокращенному маршруту, так как работы по перекладке путей продолжались.
С 2022 года в Нижнем Новгороде проходит масштабная модернизация электротранспорта и его инфраструктуры. Планируется закупить 170 трамваем, а также модернизировать трамвайную сеть. Предстоит заменить в общей сложности 149,3 км путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных пути.