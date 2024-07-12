На 154 участках дорог повысили меры безопасности в Иркутской области

В Иркутской области отметили 154 дорожных участка, на которых чаще всего случаются аварии. Больше всего водители попадают в ДТП на кольце по улице Байкальская. За 2023 год там сбили четырех пешеходов и одного велосипедиста. Всего пострадало восемь человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.