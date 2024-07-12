На 154 участках дорог повысили меры безопасности в Иркутской области

В Иркутской области отметили 154 дорожных участка, на которых чаще всего случаются аварии. Больше всего водители попадают в ДТП на кольце по улице Байкальская. За 2023 год там сбили четырех пешеходов и одного велосипедиста. Всего пострадало восемь человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В значительной части случаев снизить число ДТП поможет изменение скоростного режима, разметки, запрет поворота, установка недостающего пешеходного ограждения, изменение режима работы светофора, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
За 2023 год в Иркутской области госавтоинспекторы зафиксировали более 2200 ДТП, в которых пострадало почти три тысячи человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Дзержинского запретят парковку с 1 августа. Там установят соответствующие дорожные знаки и начнет работу эвакуатор.
Как писал сайт KP.RU, ФСБ возбудила уголовное дело против двух заместителей губернатора Ивановской области.