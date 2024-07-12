Массовые проверки проходят на дорогах в Воронежской области

В пятницу и субботу, 12 и 13 июля, в Воронежской области проходит рейд Госавтоинспекции, получивший название «Встречная полоса», сообщили в ведомстве. Приоритетной задачей при проведении массовых проверок станет недопущение нарушений ПДД, связанных с обгоном и выездом на встречку. Полицейские также уделят внимание проверке водителей на предмет опьянения и проследят за соблюдением правил перевозки детей.