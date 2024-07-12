Массовые проверки проходят на дорогах в Воронежской области

В пятницу и субботу, 12 и 13 июля, в Воронежской области проходит рейд Госавтоинспекции, получивший название «Встречная полоса», сообщили в ведомстве. Приоритетной задачей при проведении массовых проверок станет недопущение нарушений ПДД, связанных с обгоном и выездом на встречку. Полицейские также уделят внимание проверке водителей на предмет опьянения и проследят за соблюдением правил перевозки детей.
По данным Госавтоинспекции, за первые шесть месяцев 2024 года в регионе зафиксировали 1109 дорожных аварий с пострадавшими. Ранения получили 1,4 тыс. человек, 158 погибли. Наибольший рост ДТП зарегистрирован на территории Борисоглебского городского округа и следующих районов:
- Бутурлиновского;
- Верхнехавского;
- Грибановского;
- Кантемировского;
- Ольховатского;
- Острогожского;
- Репьевского;
- Россошанского.
— Наиболее серьезные риски совершения ДТП с тяжкими последствиями возникают в случае нарушения водителями правил обгона в местах, где обгон разрешен, а также в местах с ограниченной видимостью, где обгон запрещен, — отметили в Госавтоинспекции.
Вчера, 11 июля, смертельное ДТП произошло в Семилукском районе: 37-летний местный житель на скутере выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva. Водитель двухколесного транспорта умер на месте происшествия до приезда «скорой».