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Температура в ночь на 12 июля в Петербурге едва не стала рекордной

Пришедший ливень не дал ночной температуре в Петербурге побить рекорд.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Ночь на 12 июля в Петербурге выдалась довольно теплой. Температура под утро еще держалась на уровне в +21 градус, что близко к рекордному значению. Но побить его не удалось, так как пришел ливень, который остудил воздух. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

— Теперь минимум ночи +18,3 градуса. А таких значений в истории города для 12 июля много, — отметил синоптик.

Что касается погоды на пятницу, то прекращение дождей не ожидается. Так что день выдастся сырым и хмурым. Да и температура высоко подниматься не будет — столбик термометра задержится на уровне от +22 до +23 градусов.

В выходные погода тоже не порадует. Местами будут идти кратковременные дожди, иногда — ливни. Хотя должно быть довольно тепло. По прогнозу синоптика, воздух прогреется до +27 градусов.