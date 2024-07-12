Температура в ночь на 12 июля в Петербурге едва не стала рекордной

Ночь на 12 июля в Петербурге выдалась довольно теплой. Температура под утро еще держалась на уровне в +21 градус, что близко к рекордному значению. Но побить его не удалось, так как пришел ливень, который остудил воздух. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.