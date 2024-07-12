Температура в ночь на 12 июля в Петербурге едва не стала рекордной

Ночь на 12 июля в Петербурге выдалась довольно теплой. Температура под утро еще держалась на уровне в +21 градус, что близко к рекордному значению. Но побить его не удалось, так как пришел ливень, который остудил воздух. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
— Теперь минимум ночи +18,3 градуса. А таких значений в истории города для 12 июля много, — отметил синоптик.
Что касается погоды на пятницу, то прекращение дождей не ожидается. Так что день выдастся сырым и хмурым. Да и температура высоко подниматься не будет — столбик термометра задержится на уровне от +22 до +23 градусов.
В выходные погода тоже не порадует. Местами будут идти кратковременные дожди, иногда — ливни. Хотя должно быть довольно тепло. По прогнозу синоптика, воздух прогреется до +27 градусов.