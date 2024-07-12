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В Волгоградской области создадут туристический и педагогический кластеры

В 2025 году на территории региона будут работать уже 9 кластеров федерального проекта.

Как сообщает администрация Волгоградской области, новые площадки будут работать на базе социально-педагогического и технологического колледжей.

В настоящее время на территории региона уже открыты кластеры «Химическое производство», «Транспорт и дорожное хозяйство», «Металлургия» и «Сельское хозяйство», они действуют на базах аграрного университета, политехнического техникума, технического колледжа и политехнического колледжа им. В. И. Вернадского.

С открытием новых кластеров молодежь получит дополнительные возможности для профессионального роста и развития. Глава региона Андрей Бочаров поставил задачу по модернизации инфраструктуры образовательных учреждений, созданию современных условий и дополнительных возможностей для обучающихся.

В рамках регпроекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в колледжах открывают инновационные мастерские. Всего с 2019 года была создана 91 современная площадка.

образование
туризм и отдых