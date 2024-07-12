В Волгоградской области создадут туристический и педагогический кластеры

В настоящее время на территории региона уже открыты кластеры «Химическое производство», «Транспорт и дорожное хозяйство», «Металлургия» и «Сельское хозяйство», они действуют на базах аграрного университета, политехнического техникума, технического колледжа и политехнического колледжа им. В. И. Вернадского.