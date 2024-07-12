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Синоптики объявили в Беларуси штормовое предупреждение — на выходных будет не просто

В Беларуси на выходных сохранится жаркая погода. На 13 июля, в стране объявлен красный уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Смартпресс

В дневные часы в субботу во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет +35.. +37°С. А в Минске воздух прогреется до +35°С.

13 июля белорусов ждет переменная облачность. Местами, по прогнозам синоптиков, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер неустойчивый 4−9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью +17..+23°С.

В воскресенье, 14 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Также в некоторых районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью составит +17..+24°С, максимальная днем — от +25°С по западу до +37°С по юго-востоку.