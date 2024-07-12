Синоптики объявили в Беларуси штормовое предупреждение — на выходных будет не просто

В воскресенье, 14 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Также в некоторых районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.