Синоптики объявили в Беларуси штормовое предупреждение — на выходных будет не просто

В дневные часы в субботу во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет +35.. +37°С. А в Минске воздух прогреется до +35°С.
13 июля белорусов ждет переменная облачность. Местами, по прогнозам синоптиков, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер неустойчивый 4−9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью +17..+23°С.
В воскресенье, 14 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Также в некоторых районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью составит +17..+24°С, максимальная днем — от +25°С по западу до +37°С по юго-востоку.