В Воронежской области 23 ж/д остановки сменили названия

Юго-Восточная железная дорога переименовала еще 23 остановочных пункта, расположенных в границах Воронежской области. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил телеграм-канала «Регионтранс». Ранее остановки назывались по номеру километра, а теперь получили более запоминающиеся названия.