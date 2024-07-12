В Воронежской области 23 ж/д остановки сменили названия

Юго-Восточная железная дорога переименовала еще 23 остановочных пункта, расположенных в границах Воронежской области. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил телеграм-канала «Регионтранс». Ранее остановки назывались по номеру километра, а теперь получили более запоминающиеся названия.
Публикуем полный список новых-старых остановок:
Остановочный пункт (ОП) 4 км (на участке Графская — Рамонь) — новое наименование «Краснолесье»;
ОП 631 км (Отрожка — Лиски) — «Михайловка»;
ОП Дивногорская (Лиски — Валуйки) — «Дивногорский монастырь»;
ОП 143 км (Лиски — Валуйки) — «Дивногорье»;
ОП Круглое (Колодезная — ОП 14 км) — «СНТ Дружба»;
ОП 809 км (Лиски — Чертково) — «Березовское»;
ОП 846 км (Лиски — Чертково) — «Агротранс»;
ОП 242 км (Лиски — Поворино) — «Никольское»;
ОП 689 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Мировой Октябрь»;
ОП 691 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Калинино»;
ОП 701 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Озерный»;
ОП 676 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Ворона»;
ОП 586 км (Отрожка — Лиски) — «Обручева»;
ОП 626 км (Отрожка — Лиски) — «Круглое»;
ОП 380 км (Лиски — Поворино) — «Урожай»;
ОП 259 км (Лиски — Поворино) — «Сигнал»;
ОП 278 км (Лиски — Поворино) — «Шанинский»;
ОП 582 км (Отрожка — Лиски) — «Максимир»;
ОП 10 км (Графская — Рамонь) — «Барский Кордон»;
ОП 236 км (Отрожка — Касторная-Курская) — «Труд»;
ОП 648 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Липяги»;
ОП 289 км (Лиски — Поворино) — «Осинки»;
разъезд 239 км (Отрожка — Касторная-Курская) — «Западный поселок».