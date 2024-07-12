Ричмонд
+24°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области 23 ж/д остановки сменили названия

Теперь появились куда более яркие названия, нежели просто «289-й километр».

Источник: Комсомольская правда

Юго-Восточная железная дорога переименовала еще 23 остановочных пункта, расположенных в границах Воронежской области. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил телеграм-канала «Регионтранс». Ранее остановки назывались по номеру километра, а теперь получили более запоминающиеся названия.

Публикуем полный список новых-старых остановок:

Остановочный пункт (ОП) 4 км (на участке Графская — Рамонь) — новое наименование «Краснолесье»;

ОП 631 км (Отрожка — Лиски) — «Михайловка»;

ОП Дивногорская (Лиски — Валуйки) — «Дивногорский монастырь»;

ОП 143 км (Лиски — Валуйки) — «Дивногорье»;

ОП Круглое (Колодезная — ОП 14 км) — «СНТ Дружба»;

ОП 809 км (Лиски — Чертково) — «Березовское»;

ОП 846 км (Лиски — Чертково) — «Агротранс»;

ОП 242 км (Лиски — Поворино) — «Никольское»;

ОП 689 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Мировой Октябрь»;

ОП 691 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Калинино»;

ОП 701 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Озерный»;

ОП 676 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Ворона»;

ОП 586 км (Отрожка — Лиски) — «Обручева»;

ОП 626 км (Отрожка — Лиски) — «Круглое»;

ОП 380 км (Лиски — Поворино) — «Урожай»;

ОП 259 км (Лиски — Поворино) — «Сигнал»;

ОП 278 км (Лиски — Поворино) — «Шанинский»;

ОП 582 км (Отрожка — Лиски) — «Максимир»;

ОП 10 км (Графская — Рамонь) — «Барский Кордон»;

ОП 236 км (Отрожка — Касторная-Курская) — «Труд»;

ОП 648 км (Грязи-Воронежские — Поворино) — «Липяги»;

ОП 289 км (Лиски — Поворино) — «Осинки»;

разъезд 239 км (Отрожка — Касторная-Курская) — «Западный поселок».