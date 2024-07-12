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Река Бирюса может выйти из берегов из-за дождей в Нижнеудинском районе

Участки вниз по течению реки рискуют оказаться в зоне подтопления.

Источник: Комсомольская правда

В верхнем течении реки Бирюсы в районе метеостанции Нерой не прекращаются проливные дожди. 12−13 июля вода может подняться до 290−340 см. Участки вниз по реке могут быть затоплены в Нижнеудинском районе, если вода достигнет отметки в 310 см. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.

— Неблагоприятный прогноз доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных Единых дежурно-диспетчерских служб, — сообщают в ведомстве.

На данный момент уже провели проверку систем оповещения и техники, которая поможет предотвратить затопление. Иркутский гидрометцентр занимается наблюдением за уровнем воды.