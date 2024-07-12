В Туву на фестиваль шаманизма приехали около 200 шаманов из пяти стран

«Всероссийский фестиваль шаманизма “Д г р” проходит в Туве с 12 по 14 июля 2024 года. На фестиваль приехали около 200 шаманов из разных уголков России. Также есть участники из Турции, Германии, Казахстана и Китая», — сообщила Пухальская.