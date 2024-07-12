В Туву на фестиваль шаманизма приехали около 200 шаманов из пяти стран

«Всероссийский фестиваль шаманизма “Д г р” проходит в Туве с 12 по 14 июля 2024 года. На фестиваль приехали около 200 шаманов из разных уголков России. Также есть участники из Турции, Германии, Казахстана и Китая», — сообщила Пухальская.
На открытии фестиваля шаманы провели общий обряд о мире и защите воинов, участвующих в специальной военной операции. «В рамках фестиваля мы планируем обсудить вопросы о работе профсоюза шаманов, поговорить об открытии Академии шаманизма при управлении Верховного шамана. Также пройдут мастер-классы, концерты групп, медитации», — отметила Пухальская.
В 2023 году фестиваль шаманизма «Д г р» проводился в августе на территории юрточного комплекса «Бий-Хем» рядом с Кызылом. На фестиваль было приглашено более 150 шаманов из России и Монголии.
Шаманизм — одно из древних верований. В Туве зарегистрировано больше десяти шаманских организаций. В республике насчитается около 200 шаманов. Верховный шаман России и верховный шаман Тувы — Кара-оол Допчун-оол.