Водную проблему в Крыму решат за счет скважин и водоводов

В Саках и на территории Симферопольского района обустроят 15 скважин и 17 км водоводов для обеспечения нужд населения. Планируется реконструкция труб в Алуште, Феодосии, Керчи и ряде других населенных пунктов полуострова, сообщает Сергей Аксенов. Внимание уделено и строительству очистных в Форосе.
«Также будет реконструировано более трех километров сетей водоснабжения в Алуште, Керчи и Феодосии, свыше шести километров сетей водоотведения и семь источников теплоснабжения с переводом на природный газ в Керчи, Строгоновке, Перевальном и Лозовом Симферопольского района», — говорится в Tg-канале Главы Крыма.
В ходе капитального ремонта водовода «Прибрежное-Евпатория» заменят 21 километр труб. Работы должны быть выполнены до конца года.
После украинской водной блокады, а также обрушения Каховской ГЭС в июне прошлого года в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Решать водную проблему власти полуострова вынуждены различными способами, включая бурения скважин и перераспределение воды между водохранилищами.
Были даже амбициозные проекты забора воды из водоносных горизонтов под дном Азовского моря, которых должно было хватить на 100 лет. Однако на практике такая вода оказалась не вполне пресной и имела соленость 10,4 промилле. Кроме того, добыча такой относительно пресной воды из водоносных горизонтов со временем чревата замещением соленой напрямую с Азовского моря с показателями минерализации до 14 промилле.