Водную проблему в Крыму решат за счет скважин и водоводов

Были даже амбициозные проекты забора воды из водоносных горизонтов под дном Азовского моря, которых должно было хватить на 100 лет. Однако на практике такая вода оказалась не вполне пресной и имела соленость 10,4 промилле. Кроме того, добыча такой относительно пресной воды из водоносных горизонтов со временем чревата замещением соленой напрямую с Азовского моря с показателями минерализации до 14 промилле.