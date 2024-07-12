Artemas выпустил микстейп yustyna

Британский дарк-вейв-музыкант Artemas представил второй микстейп yustyna (2024). 14-трековый релиз открывается альт-поп-композицией i like the way you kiss me, которая завирусилась в сети и стала главным хитом молодого артиста.
Новый материал Артемаса Диамандиса (так зовут Artemas) — это мрачный электронный саунд, погружающий слушателей в романы и интимные моменты исполнителя.
yustyna начинается там, где закончился мой предыдущий микстейп pretty. Это грубое знакомство с миром и характером Artemas. Он нарочито противоречивый и покажется вам либо сексуальным, либо вульгарным.
Artemas.
исполнитель.
В августе Artemas отправится в масштабный тур. Как ему удалось так быстро «выстрелить» и что стало причиной глобального успеха, мы рассказали здесь.