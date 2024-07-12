В Новосибирске в 25 трамваях установят видеокамеры

В Центральном районном суде Новосибирска было вынесено решение о необходимости оснащения трамваев Горэлектротранспорта видеокамерами. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Это требование вытекает из федерального закона и предусматривает установку камер как в кабине управления, так и в пассажирском салоне. Кроме того, общественный транспорт должен иметь средство хранения информации, обеспечивающее доступ к видеозаписям не менее 30 дней.
Ранее подобное оборудование не устанавливали на новосибирских трамваях, отметили в пресс-службе. Прокуратура города осуществляет контроль за выполнением данного решения суда.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске один из трамваев перестанет ходить из-за ремонтных работ.