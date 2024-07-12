Беспрозванных встретился с футбольным клубом «Балтика» и болельщиками

Клуб является одним из главных достояний калининградского спорта, имеет успехи на юношеском и студенческом уровнях. «Балтике» оказывается поддержка на уровне правительства региона и госкорпорации «Ростех». На встрече был представлен новый капитан команды — опытный защитник Александр Осипов, а также новички команды — все игроки обладают российским гражданством. Обновления коснулись всех игровых линий, включая голкиперов, защитников, полузащитников и нападающих.