Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных встретился с футбольным клубом «Балтика» и болельщиками

Предсезонное представление основной команды «Балтика» состоялось в кинотеатре «Заря» 11 июля.

Источник: KaliningradToday

Глава региона Алексей Беспрозванных пожелал клубу решить задачу повышения в классе и вернуться в элиту российского клубного футбола. «Балтика» завоевала серебряные медали в Кубке России 2023/2024, впервые в истории клуба дойдя до стадии суперфинала.

Клуб является одним из главных достояний калининградского спорта, имеет успехи на юношеском и студенческом уровнях. «Балтике» оказывается поддержка на уровне правительства региона и госкорпорации «Ростех». На встрече был представлен новый капитан команды — опытный защитник Александр Осипов, а также новички команды — все игроки обладают российским гражданством. Обновления коснулись всех игровых линий, включая голкиперов, защитников, полузащитников и нападающих.

«Балтику» возглавил новый главный тренер Александр Грищенко, ранее тренировавший в клубной академии и фарм-команде. Профессиональный контракт с клубом переподписал воспитанник «Балтики» Тигран Аванесян. Трансферное окно в отечественном футболе продлится до середины сентября.