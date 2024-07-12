Новый земельный участок для туристической деятельности нашли в Иркутском районе

Новый земельный участок для реализации туризма нашли в деревне Новогрудинана Иркутского района. Как сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу регионального Росреестра, его площадь составляет 10 тысяч квадратных метров. Незанятые участки можно посмотреть по кадастровой карте.
— Для их поиска нужно перейти на сайт Публичной кадастровой карты, в левом верхнем углу следует выбрать раздел «Земля для туризма» и указать в поисковой строке «38:*». Там же можно подать заявление о своем желании приобрести соответствующий участок, — пишет информационное агентство.
В Приангарье постоянно увеличивается объем информации о земельных участках, предназначенных для туристического использования. Доступная кадастровая карта открывает новые возможности для сибиряков, желающих воплотить свои идеи в развитии сферы туризма.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области планируют развивать автотуризм. Реализация плана должна помочь увеличить турпоток и привлечь новых инвесторов, и партнеров.