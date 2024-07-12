Новый земельный участок для туристической деятельности нашли в Иркутском районе

— Для их поиска нужно перейти на сайт Публичной кадастровой карты, в левом верхнем углу следует выбрать раздел «Земля для туризма» и указать в поисковой строке «38:*». Там же можно подать заявление о своем желании приобрести соответствующий участок, — пишет информационное агентство.