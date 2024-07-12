В Госдуме предложили ужесточить наказания за вовлечение детей в преступления

В законопроекте депутаты предлагают считать вовлечение в совершение преступления ребенка до 14 лет, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до семи лет). Между тем усиленную ответственность до шести лет лишения свободы предлагается установить, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета.