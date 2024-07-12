В Госдуме предложили ужесточить наказания за вовлечение детей в преступления

«В современных реалиях такие деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, получают все более широкое распространение за счет отсутствия непосредственного контакта жертвы и преступника, анонимности и возможности охвата обширной аудитории несовершеннолетних», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
В законопроекте депутаты предлагают считать вовлечение в совершение преступления ребенка до 14 лет, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до семи лет). Между тем усиленную ответственность до шести лет лишения свободы предлагается установить, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета.
Авторами инициативы выступает группа из 11 депутатов. В частности, авторами законопроекта являются вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также среди разработчиков законопроекта числятся сенаторы Виктор Бондарев и Юрий Валяев.
Правительство РФ поддержало законопроект с учетом технических правок. В Верховном суде РФ отметили, что возражений концептуального характера по представленному законопроекту нет.