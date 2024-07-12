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В Госдуме предложили ужесточить наказания за вовлечение детей в преступления

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной за ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Согласно статистике, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 тыс. до 2,1 тыс.).

Источник: AP 2023

«В современных реалиях такие деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, получают все более широкое распространение за счет отсутствия непосредственного контакта жертвы и преступника, анонимности и возможности охвата обширной аудитории несовершеннолетних», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

В законопроекте депутаты предлагают считать вовлечение в совершение преступления ребенка до 14 лет, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до семи лет). Между тем усиленную ответственность до шести лет лишения свободы предлагается установить, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета.

Авторами инициативы выступает группа из 11 депутатов. В частности, авторами законопроекта являются вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также среди разработчиков законопроекта числятся сенаторы Виктор Бондарев и Юрий Валяев.

Правительство РФ поддержало законопроект с учетом технических правок. В Верховном суде РФ отметили, что возражений концептуального характера по представленному законопроекту нет.

Госдума
закон