Очередной этап опрессовок стартует в Екатеринбурге

Гидравлические испытания пройдут в следующие сроки:
- с 23:00 15 июля до 06:00 16 июля;
- с 23:00 16 июля до 06:00 17 июля;
- с 23:00 17 июля до 06:00 18 июля;
- с 23:00 18 июля до 06:00 19 июля.
Все гидравлические испытания будут проводиться без ограничения горячего водоснабжения, подчеркнули в мэрии. В случае обнаружения утечек горячей воды во время проведения опрессовок необходимо звонить по телефонам: +
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на Вторчермете с 8 по 22 июля будет прекращена поставка горячей воды из-за ремонта котельной «Южная». В течение двух недель энергетики проведут гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети, диагностирование горелок водогрейных котлов, замену запорной арматуры, очистку газовых фильтров и техническое обслуживание газового оборудования.