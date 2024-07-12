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Очередной этап опрессовок стартует в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начнется второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Он продлится с 15 до 19 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: ЕАН

Гидравлические испытания пройдут в следующие сроки:

  • с 23:00 15 июля до 06:00 16 июля;
  • с 23:00 16 июля до 06:00 17 июля;
  • с 23:00 17 июля до 06:00 18 июля;
  • с 23:00 18 июля до 06:00 19 июля.

Все гидравлические испытания будут проводиться без ограничения горячего водоснабжения, подчеркнули в мэрии. В случае обнаружения утечек горячей воды во время проведения опрессовок необходимо звонить по телефонам: + 7 (343) 329−33−52, 329−37−52, 329−37−01, 329−37−00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222−30−05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на Вторчермете с 8 по 22 июля будет прекращена поставка горячей воды из-за ремонта котельной «Южная». В течение двух недель энергетики проведут гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети, диагностирование горелок водогрейных котлов, замену запорной арматуры, очистку газовых фильтров и техническое обслуживание газового оборудования.

ЖКХ