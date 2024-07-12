Очередной этап опрессовок стартует в Екатеринбурге

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на Вторчермете с 8 по 22 июля будет прекращена поставка горячей воды из-за ремонта котельной «Южная». В течение двух недель энергетики проведут гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети, диагностирование горелок водогрейных котлов, замену запорной арматуры, очистку газовых фильтров и техническое обслуживание газового оборудования.