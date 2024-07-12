Электробус «Генерал» решили оставить в Екатеринбурге

«Электробус, который курсировал шаттлом от метро “Ботаническая” до Екатеринбург-ЭКСПО, по договоренности с производителем остается на маршрутной сети города», — сообщил в своем телеграм-канале Алексей Орлов.
Машина будет курсировать по маршруту № 50 от ТЦ «Лента» в Академическом районе до главного корпуса УрФУ. Выйти на маршрут электробус может уже 17 или 18 июля.
Главной особенностью данной модели общественного транспорта является то, что «Генерал» может заряжаться не только от розетки или специальных станций, но и от контактной сети.
Мэр Екатеринбурга уже проехал на «Генерале» во время испытаний. Он не исключил, что именно компания-производитель может стать поставщиком новых трамваев для города.