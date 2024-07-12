Движение по улице Депутатской в Иркутске будет запрещено с 12 июля

В период с 16:00 12 июля до 08:00 14 июля и с 08:00 17 июля до 08:00 18 июля на улице Депутатской в Иркутске перекрыто движение автотранспорта на отрезке между пересечением с Дыбовского и виадуком на Ширямова. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации.