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Движение по улице Депутатской в Иркутске будет запрещено с 12 июля

Связано это со строительством напорного водопровода.

Источник: Комсомольская правда

В период с 16:00 12 июля до 08:00 14 июля и с 08:00 17 июля до 08:00 18 июля на улице Депутатской в Иркутске перекрыто движение автотранспорта на отрезке между пересечением с Дыбовского и виадуком на Ширямова. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации.

— Ограничение связано со строительством напорного трубопровода от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф» 1 этап", — сказали в пресс-службе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске движение по Литейному переулку с 1 августа станет односторонним.